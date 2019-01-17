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15:14 (мск), источник: Коммерсантъ

«Амкар» задолжал бывшему главному тренеру 2,7 млн рублей

В рамках банкротного дела общественной организации «Футбольный клуб «Амкар» конкурсному управляющему поступило требование о включении в состав кредитором от бывшего наставника пермяков Вадима Евсеева.

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Источник: Коммерсантъ

Как говорится на сайте единого реестра банкротов, основанием для требований господина Евсеева стало решение Свердловского районного суда Перми от 20 декабря 2018 года. В сумму 2,7 млн руб. входит: задолженность по заработной плате в сумме 2, 376 млн руб., компенсация расходов по найму жилья в сумме 75 тыс. руб., процентов за задержку выплаты заработной платы в сумме 252 тыс. руб..

Также конкурсный управляющий ОО «ФК «Амкар» сообщил, что провел 15 января первое заседание бывших работников клуба. Оно было признано состоявшимся, в адрес конкурсного управляющего поступило 57 заполненных бюллетеней, что составляет 57,57% от общего числа работников (бывших работников) ОО «ФК «Амкар». Сумма требований кредиторов второй очереди — 125, 117 млн руб. На собрании был избран представитель работников ОО «ФК «Амкар Сергей Мальцев, бывший заместитель генерального директора по правовым вопросам клуба. Судебное заседание по рассмотрению дела о несостоятельности ОО «ФК «Амкар» назначено на 22 апреля 2019 года.

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