Футболист «Краснодара» Страндберг перешел в «Урал» на правах аренды
ТАСС, 17 января. Норвежский защитник футбольного клуба «Краснодар» Стефан Страндберг перешел в екатеринбургский «Урал» на правах аренды. Об этом сообщает
ТАСС, 17 января. Норвежский защитник футбольного клуба «Краснодар» Стефан Страндберг перешел в екатеринбургский «Урал» на правах аренды. Об этом сообщает
28-летний норвежец будет выступать в клубе из Екатеринбурга до конца текущего сезона.
Страндберг выступает за «Краснодар» с лета 2015 года. В нынешнем сезоне защитник провел один матч.