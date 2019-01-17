Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.01
Генгам2
Ренн1
Футбол. Зарубежный
16.01
Тулуза2
Лион2
Футбол. Зарубежный
16.01
Ним1
Нант0
Футбол. Зарубежный
16.01
Монако1
Ницца1
Футбол. Зарубежный
16.01
Сент-Этьен2
Марсель1
Футбол. Зарубежный
18.01
Хоффенхайм
Бавария
Все события
Фоторепортажи
23Медосмотр «Локо» без легионеров. Тарасов стал врачом-телеведущим
11Трудная победа «Ливерпуля» и другие события выходных
16:04 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Краснодара» Страндберг перешел в «Урал» на правах аренды

ТАСС, 17 января. Норвежский защитник футбольного клуба «Краснодар» Стефан Страндберг перешел в екатеринбургский «Урал» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «Краснодара».

Наверх

28-летний норвежец будет выступать в клубе из Екатеринбурга до конца текущего сезона.

Страндберг выступает за «Краснодар» с лета 2015 года. В нынешнем сезоне защитник провел один матч.

Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российский спорт может оказаться в изоляции в 2019 году
Отец очень много пил, часто избивал жену и не проводил время с детьми
Суперкубок в Саудовской Аравии атаковали больше, чем ЧМ в России
СМИ: «Зенит» намерен приобрести футболиста «Севильи»
Травля Логинова Фуркаду не помогла: итоги мужского спринта
Бьорндален: Логинов должен сказать всем, что сожалеет
Назад дороги нет. Головину нельзя возвращаться в Россию
Определены даты ответных матчей 1/4 финала Кубка России
Женский спринт на КМ по биатлону (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь