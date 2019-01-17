18-летний нападающий «Спартака» Прошляков привлёк внимание европейских клубов

В частности во время матчей отборочного раунда чемпионата Европы U19 и в ряде встреч молодёжного первенства России талантливого футболиста просматривали скауты французского «Лиона» и дортмундской «Боруссии».

Он забил 14 голов в 13 играх. Кроме того, в его активе два неполных матча в составе «Спартака-2» и одно попадание в заявку основной команды красно-белых.