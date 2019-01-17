Общество «Динамо» не ведет переговоры о продаже акций футбольного клуба банку ВТБ

Ранее появилась информация о том, что банк в ближайшее время станет основным владельцем клуба и намерен вложить в развитие команды 3 млрд рублей. Также сообщается, что в ближайшее время будет избран новый президент клуба, а главным кандидатом является один из топ-менеджеров банка Виктор Лукьянов.

«В настоящий момент переговоров по этому вопросу стороны не ведут. Этот вопрос требует отдельного изучения и учета всех факторов и рисков», — говорится в сообщении пресс-службы.