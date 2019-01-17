Общество «Динамо» не ведет переговоры о продаже акций футбольного клуба банку ВТБ
МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Всероссийское
МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Всероссийское
Ранее появилась информация о том, что банк в ближайшее время станет основным владельцем клуба и намерен вложить в развитие команды 3 млрд рублей. Также сообщается, что в ближайшее время будет избран новый президент клуба, а главным кандидатом является один из
«В настоящий момент переговоров по этому вопросу стороны не ведут. Этот вопрос требует отдельного изучения и учета всех факторов и рисков», — говорится в сообщении
ВТБ владел контрольным пакетом акций «Динамо» с апреля 2009 года. В конце декабря 2016 года было объявлено о продаже контрольного пакета ВФСО за символический один рубль, при этом банк остался спонсором динамовских команд, включая футбольную. Согласно контракту, рассчитанному до 31 декабря нынешнего года, ВТБ в год выделяет ФК «Динамо» порядка 1,8 млрд рублей.