«Урал» разгромил кипрский клуб со счётом 11:0, Панюков оформил покер
«Урал» в рамках подготовки к возобновлению сезона Российской
«Урал» в рамках подготовки к возобновлению сезона Российской
Встреча проходила на стадионе «Киссонерга» в Пафосе и завершилась уверенной победой команды из Екатеринбурга со счётом 11:0.
Российская команда забила четыре гола ещё до перерыва, а завершила разгром, отправив в ворота соперника ещё семь мячей во второй половине встречи. Четыре гола на свой счёт записал Андрей Панюков, а ещё по разу отличились Артём Фидлер, Марко Араторе, Николай Димитров, Эрик Бикфалви, Шамсиддин Шанбиев, Джамалдин Ходжаниязов и Анатолий Катрич, который находится в команде на просмотре.
«Урал» после 17 туров сезона Российской