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18:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» разгромил кипрский клуб со счётом 11:0, Панюков оформил покер

«Урал» в рамках подготовки к возобновлению сезона Российской Премьер-Лиги провёл товарищеский матч с кипрским клубом «Акритас» (Хлорака).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Киссонерга» в Пафосе и завершилась уверенной победой команды из Екатеринбурга со счётом 11:0.

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Российская команда забила четыре гола ещё до перерыва, а завершила разгром, отправив в ворота соперника ещё семь мячей во второй половине встречи. Четыре гола на свой счёт записал Андрей Панюков, а ещё по разу отличились Артём Фидлер, Марко Араторе, Николай Димитров, Эрик Бикфалви, Шамсиддин Шанбиев, Джамалдин Ходжаниязов и Анатолий Катрич, который находится в команде на просмотре.

«Урал» после 17 туров сезона Российской Премьер-Лиги располагается на девятом месте в турнирной таблице. «Акритас» находится на девятой строчке в таблице второго дивизиона чемпионата Кипра после 15 туров.

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