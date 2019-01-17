«Урал» разгромил кипрский клуб со счётом 11:0, Панюков оформил покер

Российская команда забила четыре гола ещё до перерыва, а завершила разгром, отправив в ворота соперника ещё семь мячей во второй половине встречи. Четыре гола на свой счёт записал Андрей Панюков, а ещё по разу отличились Артём Фидлер, Марко Араторе, Николай Димитров, Эрик Бикфалви, Шамсиддин Шанбиев, Джамалдин Ходжаниязов и Анатолий Катрич, который находится в команде на просмотре.