«Зенит» предлагает «Спортингу» € 20 млн за Акунью, а игроку — контракт на 4 года

Отмечается, что самому игроку «Зенит» готов предложить четырёхлетний контракт на очень хороших условиях.

Акунья перешёл в «Спортинг» летом 2017 года. В этом сезоне аргентинец провёл 15 матчей в чемпионате Португалии и забил 1 гол. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2023 года и имеет опцию выкупа за € 60 млн.