«Зенит» предлагает «Спортингу» € 20 млн за Акунью, а игроку — контракт на 4 года
Стали известны некоторые детали трансферного предложения «Зенита» по защитнику лиссабонского «Спортинга» Маркосу Акунье, сообщает TyC Sports.
Стали известны некоторые детали трансферного предложения «Зенита» по защитнику лиссабонского «Спортинга» Маркосу Акунье, сообщает TyC Sports.
По информации источника, петербургский клуб предлагает лиссабонцам € 20 млн за трансфер 27-летнего аргентинского футболиста.
Отмечается, что самому игроку «Зенит» готов предложить четырёхлетний контракт на очень хороших условиях.
Акунья перешёл в «Спортинг» летом 2017 года. В этом сезоне аргентинец провёл 15 матчей в чемпионате Португалии и забил 1 гол. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2023 года и имеет опцию выкупа за € 60 млн.
Ранее агент Пабло Дель Рио, который представляет интересы Акуньи, подтвердил информацию, что его клиентом интересуется «Зенит».