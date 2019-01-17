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20:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Полузащитники «Зенита» Маркизио и Паредес входят в сферу интересов «ПСЖ»

Полузащитники «Зенита» Клаудио Маркизио и Леандро Паредес входят в сферу интересов французского «ПСЖ», который ищет возможность усилиться центральным хавбеком в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, приоритетной целью парижан является Паредес, однако для его приобретения будет необходимо выиграть конкуренцию с «Челси». В случае неудачи в попытке заполучить аргентинского хавбека, «ПСЖ» может обратиться к запасному варианту, которым является Маркизио.

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Ранее сообщалось, что «Челси» предложил «Зениту» € 35 млн за Паредеса. Английский клуб якобы уже подготовили контракт для полузащитника с зарплатой € 90 тыс. в неделю.

Паредес перешёл в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года. В этом сезоне он принял участие в 15 матчах в РПЛ, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Маркизио перешёл в петербургский клуб на правах свободного агента летом 2018 года. На его счету 9 матчей в РПЛ и 2 гола.

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