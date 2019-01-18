УЕФА: Доходы клубов РПЛ за последние 10 лет увеличились на 460 млн евро
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Доходы клубов Российской футбольной
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Доходы клубов Российской футбольной
В процентном соотношении доходы клубов РПЛ выросли на 130% — это самый высокий показатель роста среди десяти ведущих европейских лиг. В среднем доход клуба РПЛ за десять лет вырос на 29 миллионов евро.
Отчет по лицензированию клубов УЕФА сводит воедино подробный сравнительный анализ прошедшей аудит финансовой отчетности 700 клубов по каждому году за последние десять лет, а также содержит данные ряда других крупных исследований УЕФА.