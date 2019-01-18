УЕФА: Клубы РПЛ больше всех в Европе зависят от спонсорства и коммерции
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Клубы Российской футбольной
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Клубы Российской футбольной
Доля от спонсорства и коммерческой деятельности у клубов РПЛ составляет 61% от общих доходов.
В 2017 году клубы РПЛ заработали в общей сложности 497 млн евро, в среднем по 31 миллиону на клуб. По этим показателям клубы РПЛ опережают только представители высших дивизионов чемпионатов Англии, Германии и Испании.
Отчет по лицензированию клубов УЕФА сводит воедино подробный сравнительный анализ прошедшей аудит финансовой отчетности 700 клубов по каждому году за последние десять лет, а также содержит данные ряда других крупных исследований УЕФА.