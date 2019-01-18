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09:32 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА: Клубы РПЛ больше всех в Европе зависят от спонсорства и коммерции

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) больше всех среди 54 европейских топ-дивизионов зависят от спонсорства и коммерческой деятельности, сообщается в отчете УЕФА, который оказался в распоряжении РИА Новости.

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Доля от спонсорства и коммерческой деятельности у клубов РПЛ составляет 61% от общих доходов.

В 2017 году клубы РПЛ заработали в общей сложности 497 млн евро, в среднем по 31 миллиону на клуб. По этим показателям клубы РПЛ опережают только представители высших дивизионов чемпионатов Англии, Германии и Испании.

Отчет по лицензированию клубов УЕФА сводит воедино подробный сравнительный анализ прошедшей аудит финансовой отчетности 700 клубов по каждому году за последние десять лет, а также содержит данные ряда других крупных исследований УЕФА.

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