УЕФА: Клубы РПЛ больше всех в Европе зависят от спонсорства и коммерции

Доля от спонсорства и коммерческой деятельности у клубов РПЛ составляет 61% от общих доходов.

В 2017 году клубы РПЛ заработали в общей сложности 497 млн евро, в среднем по 31 миллиону на клуб. По этим показателям клубы РПЛ опережают только представители высших дивизионов чемпионатов Англии, Германии и Испании.