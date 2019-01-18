Футболист Роман Еременко подписал контракт с клубом РПЛ «Ростов»
ТАСС, 18 января. Футбольный клуб Российской
ТАСС, 18 января. Футбольный клуб Российской
Отмечается, что соглашение с футболистом рассчитано на 2,5 года. Детали контракта не разглашаются. «Мы приветствуем Романа Еременко в “Ростове” и желаем ему показать свой лучший футбол в
В начале января Еременко разорвал контракт с московским «Спартаком», который был подписан в августе 2018 года. В составе «Спартака» 31-летний полузащитник провел семь матчей во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
18 ноября 2016 года Еременко был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Причиной санкции стала положительная
До дисквалификации Еременко с 2014 года выступал за ЦСКА, в составе которого провел 80 матчей в различных турнирах и забил 20 голов. Ранее полузащитник играл за финский «Яро», итальянские «Удинезе» и «Сиену», украинское «Динамо» (Киев) и казанский «Рубин».