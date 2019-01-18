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09:52 (мск), источник: ТАСС

Футболист Роман Еременко подписал контракт с клубом РПЛ «Ростов»

ТАСС, 18 января. Футбольный клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» объявил о подписании контракта с финским полузащитником Романом Еременко. Об этом сообщает пресс-служба ростовской команды.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что соглашение с футболистом рассчитано на 2,5 года. Детали контракта не разглашаются. «Мы приветствуем Романа Еременко в “Ростове” и желаем ему показать свой лучший футбол в желто-синей футболке», — сказано в сообщении на официальном сайте клуба.

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В начале января Еременко разорвал контракт с московским «Спартаком», который был подписан в августе 2018 года. В составе «Спартака» 31-летний полузащитник провел семь матчей во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

18 ноября 2016 года Еременко был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Причиной санкции стала положительная допинг-проба на кокаин, отстранение игрока закончилось 6 октября 2018 года.

До дисквалификации Еременко с 2014 года выступал за ЦСКА, в составе которого провел 80 матчей в различных турнирах и забил 20 голов. Ранее полузащитник играл за финский «Яро», итальянские «Удинезе» и «Сиену», украинское «Динамо» (Киев) и казанский «Рубин».

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