Футболист Роман Еременко подписал контракт с клубом РПЛ «Ростов»

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что соглашение с футболистом рассчитано на 2,5 года. Детали контракта не разглашаются. «Мы приветствуем Романа Еременко в “Ростове” и желаем ему показать свой лучший футбол в желто-синей футболке», — сказано в сообщении на официальном сайте клуба.

В начале января Еременко разорвал контракт с московским «Спартаком», который был подписан в августе 2018 года. В составе «Спартака» 31-летний полузащитник провел семь матчей во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

18 ноября 2016 года Еременко был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Причиной санкции стала положительная допинг-проба на кокаин, отстранение игрока закончилось 6 октября 2018 года.