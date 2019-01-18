Еременко в «Ростове». И с Кононовым он встретится уже в апреле
Главным матчем весны становится встреча «Ростов» — «Спартак», которая пройдет 14 апреля.
Главным матчем весны становится встреча «Ростов» — «Спартак», которая пройдет 14 апреля.
Между двумя зимними сборами «Ростов» совершил, возможно, самый главный трансфер в своей истории.
Еременко отправился на Дон на 2,5 года — это серьезная инвестиция и большая игра. «Ростов» потерял Юсупова, немного сэкономив на контрактных выплатах футболисту, заработал около 40 миллионов рублей на Гулиеве, и вложился в Еременко. Дончане предлагали зарплату около 800 тысяч евро в год еще одному
Судя по всему, в клубе рассчитывают на Романа в той роли, в которой уже не видели в «Спартаке» —
Минус Юсупов и Гулиев, плюс молодой Зайнутдинов и опытный Еременко — хорошо или плохо это для ростовчан? По количеству — то на это, а качество должны показать уже первые весенние матчи.
Еременко здоров — это доказал и медосмотр в клинике «Вилла Стюрт» в Риме, и обследование в начале января еще в «Спартаке».
Еременко амбициозен — ему надо зарабатывать, доказывать, что он
И Еременко, надеюсь, зол. Марко Трабукки, агент Романа, в интервью «СЭ» говорил, что тренер «Спартака» Олег Кононов перед уходом в отпуск рассказывал футболисту, что хочет продолжить с ним работу, сам хавбек надеялся, что останется. Но затем Кононов сообщил, что Еременко уходит, а сам он ничего такого Роману не говорил.
«СЭ» еще в декабре первым сообщил, что Еременко в московской команде не будет. Клуб очищается от «наследства» Массимо Карреры, отдавая тренеру не самую приятную роль доведения решений руководства до людей. Это довольно мудро. Тренеры приходят и уходят, иногда выполняя и функции «диктора», а клуб остается.
В любом случае, в апреле нас ждет шикарный матч.
Карпин, которого звали в «Спартак» после отставки Карреры, против Кононова.
Паршивлюк, с которым разорвали
И Еременко против… Против всех, наверное. «Спартак» имел право убрать финна — и сделал это, ничего не нарушив. Кононов вначале сказал те самые слова (версия Трабукки) — а потом другие.
Но важно, что скажет на поле сам Роман. У него есть три месяца, чтобы подготовиться к этому выступлению.
Это будет большая игра. Игра, в которой очень многим предстоит