Еременко в «Ростове». И с Кононовым он встретится уже в апреле

Источник: Спорт-Экспресс

Между двумя зимними сборами «Ростов» совершил, возможно, самый главный трансфер в своей истории.

Еременко отправился на Дон на 2,5 года — это серьезная инвестиция и большая игра. «Ростов» потерял Юсупова, немного сэкономив на контрактных выплатах футболисту, заработал около 40 миллионов рублей на Гулиеве, и вложился в Еременко. Дончане предлагали зарплату около 800 тысяч евро в год еще одному экс-спартаковцу Попову — наверное, в этом диапазоне стоит смотреть и на условия контракта финна.

Судя по всему, в клубе рассчитывают на Романа в той роли, в которой уже не видели в «Спартаке» — топ-футболиста, способного определять игру команды, лидера. Именно так выглядел легионер несколько лет назад в ЦСКА.

Минус Юсупов и Гулиев, плюс молодой Зайнутдинов и опытный Еременко — хорошо или плохо это для ростовчан? По количеству — то на это, а качество должны показать уже первые весенние матчи.

Еременко здоров — это доказал и медосмотр в клинике «Вилла Стюрт» в Риме, и обследование в начале января еще в «Спартаке».

Еременко амбициозен — ему надо зарабатывать, доказывать, что он по-прежнему способен быть лидером. Период у красно-белых по разным причинам получился скомканным.

И Еременко, надеюсь, зол. Марко Трабукки, агент Романа, в интервью «СЭ» говорил, что тренер «Спартака» Олег Кононов перед уходом в отпуск рассказывал футболисту, что хочет продолжить с ним работу, сам хавбек надеялся, что останется. Но затем Кононов сообщил, что Еременко уходит, а сам он ничего такого Роману не говорил.

«СЭ» еще в декабре первым сообщил, что Еременко в московской команде не будет. Клуб очищается от «наследства» Массимо Карреры, отдавая тренеру не самую приятную роль доведения решений руководства до людей. Это довольно мудро. Тренеры приходят и уходят, иногда выполняя и функции «диктора», а клуб остается.

В любом случае, в апреле нас ждет шикарный матч.

Карпин, которого звали в «Спартак» после отставки Карреры, против Кононова.

Паршивлюк, с которым разорвали красно-белые в свое время разорвали контракт (ситуация, кстати, похожа на историю Самедова, только у Александра соглашение было чуть короче по времени — и клуб поступал со своими воспитанниками финансово корректно) против Глушакова. Пожмут ли футболисты друг другу руки до игры, если, конечно, Денис попадет в состав — тоже интрига.

И Еременко против… Против всех, наверное. «Спартак» имел право убрать финна — и сделал это, ничего не нарушив. Кононов вначале сказал те самые слова (версия Трабукки) — а потом другие.

Но важно, что скажет на поле сам Роман. У него есть три месяца, чтобы подготовиться к этому выступлению.