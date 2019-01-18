«Сказал Слуцкому: «Викторыч, так подставлять не надо». Олег Кузьмин — о сборной, «Рубине» и Месси
Конфликт Филимонова со звездочетом, безграничное доверие Слуцкого и знаковый матч на «Энфилде» — в интервью
Конфликт Филимонова со звездочетом, безграничное доверие Слуцкого и знаковый матч на «Энфилде» — в интервью
• Почему Филимонов чуть не подрался со звездочетом в перерыве игры;
• Как выходить на матч вдевятером с вратарем в качестве полевого игрока;
• Почему он не поверил в вызов в сборную, когда ему об этом сообщил Слуцкий;
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• За что Бердыев может выгнать с тренировки.
— В мае 2018 года «Рубин» расторг контракт с вами. Как это произошло?
— Команда ушла в отпуск, на
— Это было неожиданностью?
— У меня был действующий контракт, поэтому, уходя в отпуск, я ни о чем не знал. Был готов еще поиграть, несмотря на травмы.
— С Бердыевым говорили?
— Нет, но я думаю, что он был в курсе — без него ничего не решается в клубе.
— Нет обиды на руководство «Рубина»?
— А что обижаться, раз они так решили? Мне было предложено сыграть прощальный матч, но отпуск был расписан на месяц вперед, поэтому провести такую встречу я не мог.
— Почему не получилось перейти в другую команду свободным агентом?
—
— Как переживали первое время без футбола?
— Я понимал, что
— Вы воспитанник «Спартака». Почему не получилось пробиться в основной состав?
— Молодому футболисту попасть в ту звездную команду конца 1990-х было тяжело. «Спартак» неизменно становился чемпионом, постоянно играл в Лиге чемпионов. Четыре года поиграл в дубле — а мне уже 20 лет исполнилось. Нужно было идти дальше.
— В 2000 году вы сыграли 34 минуты за «Спартак» против «Алании» — это единственная ваша игра за основну
— Нет, я даже не считаю себя чемпионом России. Неправильно приписывать это звание человеку, который сыграл 34 минуты за весь чемпионат. Да и этот матч был формальным, за тур или два «Спартак» уже стал чемпионом.
— После «Спартака» вы попали в «Уралан». Чем запомнилась Элиста?
— Ничего плохого про Элисту и Калмыкию сказать не могу. Страна у нас большая, Калмыкия — республика в
— Что больше всего удивило?
— Для коренного москвича все вокруг было экзотикой. При посадке самолета в Элисте в иллюминаторе я видел только степь. Появилась мысль: «Куда и зачем я приехал?» Потом, когда прилетели, узнал, что весь город можно было объехать на машине за 15 минут. Выходные проводил на рынке, где продают и одежду, и еду. На тот момент,
— Филимонов, будучи игроком «Уралана», рассказывал о
— Был в команде такой —
— Что произошло?
— Нелестно отозвался о нем, скажем так. Рукоприкладства не было, тренер понял ситуацию, и этого человека вывели из раздевалки.
— Считаете, что присутствие звездочета — бред?
— Бывали психологи в команде и при Леониде Слуцком.
— Но
— Может, он по профессии был звездочет, но в команде он, наверное, был больше как психолог. Не сказал бы, что это мешало, но когда человек, не имеющий никакого отношения к футболу, приходит в перерыве игры в раздевалку и начинает учить, это неправильно, на мой взгляд.
— В 2004 году вы приняли участие в уникальном матче. В игре против брянского «Динамо» в первом дивизионе «Уралан» вышел вдевятером: восемь полевых и один вратарь. Что это было?
— В этот момент команда была на стадии расформирования
— Самый запоминающийся или смешной момент из жизни в Элисте?
— Помню, там чемпионат мира по шахматам проходил. Мы смотрели, как великие шахматисты играли. Во время предвыборной кампании Кирсан Илюмжинов забирал футболистов в пригород Элисты играть в футбол. Туда я не попал, но слышал, что это было впечатляюще. Игры проводились не на футбольном стадионе, а в чистом поле.
— После «Уралана» вы провели четыре сезона в ФК «Москва», работали со Слуцким. Чем запомнился этот период карьеры?
— Слуцкий к том моменту был тренером в дубле, благодаря ему я и попал в клуб. В «Москву» меня пригласил Юрий Белоус. Сообщили, что тренироваться я буду с основой, а играть за дубль. Но все равно для меня это было фантастикой после игр вдевятером за «Уралан». Тем более я вернулся в Москву, домой. В концовке чемпионата многие были на карточках или травмированы, и мне выпал шанс сыграть за основу. Последние тура четыре я отыграл, потом Петраков взял на сборы. Представился шанс, я им воспользовался.
— Чем запомнилась работа со Слуцким?
— Мы общаемся с ним до сих пор, поздравляем друг друга с праздниками. Познакомились еще в Элисте в 2002-м, когда он пришел из волгоградской «Олимпии», его взяли главным тренером в дубль.
— Это один из ключевых тренеров в вашей карьере?
— Безусловно. Он меня вытащил из Элисты, которая загибалась, позвал в «Москву». Но я благодарен каждому тренеру — тому же Бердыеву, с которым много лет проработал и вышел на более высокий уровень. Да и тот же Сергей Павлов, который доверял мне в 19 лет.
— Самое яркое воспоминание о Слуцком?
— Леонид Викторович часто вспоминает историю на первой тренировке в «Москве», на которой завязалась драка между игроками — не помню, кто это был.
Этот момент Слуцкий вспомнил, когда вызывал меня на одну из игр сборных. Говорит: «Помнишь ту ситуацию с дракой? Я не знал, что делать в тот момент». А я отвечаю: «Блин, Викторыч,
— Главное разочарование в «Москве» — это поражение от «Локомотива» в финале Кубка в 2007 году?
— Да, было обидно. На тот момент в Кубке были две игры, дома и в гостях на каждой стадии турнира. У нас был сложный и долгий путь до финала. Обидно проигрывать в дополнительное время.
— Тот состав «Москвы» был одним из сильнейших в лиге.
— Согласен. «Москва» — это приятные воспоминания, потому что в команде была чисто семейная атмосфера.
— Вы там поработали и с Блохиным. Специфический тренер?
— Сначала, когда он пришел, может, в
— В 2009-м вы перешли в «Локомотив», а уже в следующем году покинули команду.
— Чуточку жалею об этом переходе, на тот момент у меня также было предложение из «Рубина», но я не согласился на переезд в Казань
— Почему покинули «Локо»?
— Я не боюсь конкуренции, но когда понял, что мной начали затыкать дыры, то не захотел этого терпеть.
— Семин объяснил свое решение?
— На тот момент я с ним не разговаривал, мой агент с ним общался. Юрий Павлович был не против моего ухода, вообще все достаточно легко решилось. Агент сообщил, что «Рубин» вновь проявляет интерес. И тут я без всяких сомнений поехал, за
— Бронза 2010 года в составе «Рубина» — больше разочарование или закономерный результат после двух чемпионств подряд?
— В команде были расстроены третьим местом, а для меня это была первая медаль.
— Лига чемпионов в составе «Рубина». Чем запомнились те времена?
— В той Лиге я сыграл минут 10 с «Копенгагеном» и последний матч на «Камп Ноу» с «Барселоной», который мало что решал — мы все равно оставались третьими в группе.
— Но «Барселона»…
— Они вышли вторым составом, там человека
Запомнился еще момент, когда Месси вышел — очень быстрый и резкий. Помню момент, когда он оказался напротив меня: ты знаешь, что он сейчас уберет мяч под левую, и думаешь, что уже мяч не надо отбирать, можно и по ноге дать. Но пока начинаешь думать об этом, он уже по воротам бьет!
— Бердыев — тренер, который умеет раскрывать максимум возможностей игроков. Что он раскрыл в вас?
— Я лучше стал понимать игру тактически. Курбан Бекиевич запомнился своей скрытностью, он очень мало общается
— Были ли в команде те, кто был недоволен именно Бердыевым?
— Всякое бывало, это обычные рабочие моменты. Когда Бердыев
— Как команда восприняла увольнение Бердыева в 2013 году?
— Все шло обычно, мы закончили первую часть чемпионата на пятом или шестом месте, небольшой отрыв от еврокубков, плюс в Лиге Европы заняли первое место и никому не проиграли. В принципе ничего не предвещало, вся борьба в чемпионате и Лиге Европы была впереди. Мы ушли в отпуск, и
— Какие были предложения?
— Звали дважды в «Зенит», когда они Янбаева взяли в аренду в 2011-м. Потом весной спрашивали: «Пойдешь к нам?» Финансовые условия получше, но опасения некоторые были — на тот момент у них играл Анюков. Но и сказать, что побоялся конкуренции, нельзя. Просто был счастлив в «Рубине».
В сезоне-2014/15 5-е место «Рубина» и Лигу Европы можно считать успехом. Ринату Билялетдинову было тяжело на тот момент — многие ушли, у нас осталась практически только молодежь. Показывали искрометный футбол, народ ходил,
— Почему Билялетдинов надолго не задержался?
— После первого сезона провалили начало чемпионата. На мой взгляд, мы были перегружены. Саярыч, по моему мнению, чуть не рассчитал. Август у нас был насыщенный в плане игр. Там и Кубок был, и игры за выход в группу Лиги Европы, плюс чемпионат. На конец июля и начало августа получилось игр 12 что ли. Наверное, нас просто не хватило. Это мое мнение, но мы и
— Матч против «Ливерпуля» на «Энфилде» в Лиге Европы (1:1) — какие ощущения? С одной стороны, легендарная команда и стадион, но вы получили тогда красную карточку.
— Потрясающая атмосфера. Я ведь был на этом стадионе еще мальчишкой. 1992-й год, мы приезжали в Англию академией, когда «Спартак» обыгрывал «Ливерпуль» 4:2 в Лиге чемпионов. Помню, смотрел на стадион и думал: «Вот бы здесь сыграть». А когда приехал на «Энфилд» уже в качестве игрока «Рубина», то эмоции просто зашкаливали. До сих пор очень обидно, что меня удалили. Если бы не удаление, то могли и выиграть. Чувствовал себя очень виноватым. Игру же я досматривал в подтрибунном помещении, видел, как ребятам было тяжело, сердце разрывалось.
— «Камп Ноу» или «Энфилд»?
— Безусловно, «Энфилд». С ним, наверное, ничто не сравнится.
— Вы неоднократно вызывались в сборную, но удалось дебютировать только в 34 года, в матче против Швеции в отборе на Евро-2016. Этот вызов стал сюрпризом?
— Да, со Слуцким мы редко общаемся, но все же поздравляем друг друга с праздниками. И когда его назначили главным тренером сборной, я ему позвонил и поздравил. На что он ответил: «Ты давай готовься, в сентябре будешь приглашен». Я ему отвечаю: «Викторыч, не шутите, у меня выходные расписаны, ваши шуточки я знаю». Он же сказал, что это серьезно — но в итоге я ему не поверил и положил трубку. А позже узнал, что на ближайшие матчи сборной я вызван. Викторовичу я уже не звонил, встретились на сборе.
— В матче против Швеции вы заменили Жиркова на левом фланге, хотя вы номинальный правый защитник.
— Последний раз слева я играл, кстати, при Слуцком в 2005 или 2006 году в «Москве». И тут при живом Комбарове в ответственной игре Викторович смотрит на меня и говорит: «Давай, сейчас выходишь». Я не успел все это переварить, на автомате вышел. Потом после игры сидел и думал: хорошо, что все так закончилось. Просто представлял, что любая ошибка — и сколько бы обрушилось на меня и Слуцкого, сколько бы начали говорить и писать? «Зачем он выпустил Кузьмина, когда есть Комбаров?».
Я подошел после к Слуцкому и сказал: «Викторыч, так подставлять не надо. Хотя бы предупредили, что я могу выйти слева, последний раз играл там лет 10 назад». А он ответил: «Ну ты же профессиональный футболист». Он для себя сделал рискованный шаг, плюс для меня стрессовая ситуация в 35 лет. Кому она нужна?
— В важнейшем матче за сборную против Черногории вы забили победный гол. В 34 года верилось в такое развитие событий в карьере?
— Было ощущение счастья, настоящего счастья — это не объяснишь. Я уже смирился, что не попадаю в сборную, и вдруг меня вызывают — и я забиваю. Впрочем, никогда не думал о возрасте. Вот вчера сидел с женой и спрашивал: «Сколько мне
—
— Обидно, безусловно. Я понимал, что Слуцкий рассчитывает на меня, был в обойме, но сложилось, как сложилось. Колено не выдержало. Клуб пошел навстречу, некоторые игры за «Рубин» я пропускал, все понимали, что есть шанс сыграть на Евро, просто нужно залечить колено. Но игра против ЦСКА дала понять, что на Евро смысла ехать нет. Первый тайм я отыграл нормально, но когда вышел во втором, то попросил замену — играть больше не мог, колено распухло.
— Слуцкий подбадривал?
— Да, после матча мы с ним созванивались, и он спрашивал: «Мне вечером объявлять состав, что скажешь?» Я ответил, что не могу: сейчас поеду на сборы, и там меня хватит максимум на
— Недавно вы сдали экзамены в ВШТ, какие дальнейшие планы? Тренерская деятельность?
— Хотелось остаться в футболе, при клубе, здесь, в Казани. Было предложение летом, не буду говорить куда, но пока других нет.
— Готовы, как Роман Шаронов, тренировать сначала юных футболистов?
— Да, почему нет? С
— В «Рубин» не зовут?
— Нет.
— Вы родились в Москве, но остались жить в Казани. Почему?
— Мне здесь все нравится, комфортный город для жизни, я уже отвык от московской суеты и пробок. На данный момент Казань — мой основной дом.
— Лучший нападающий, против которого было сложнее всего играть?
— Двое — Месси и Коутиньо.
— Главная команда карьеры?
— «Москва».
— Ваш лучший
— Близко общаемся с Сашей Самедовым, семьями дружим. Наверное, он для меня самый близкий, еще Петр Быстров.