Грузинский полузащитник Чантурия покидает «Урал»

«Чантурия покидает нашу команду. Контракт с футболистом расторгнут по взаимному согласию сторон. Мы благодарим Георгия за время, проведенное в клубе, желаем успехов в продолжении футбольной карьеры, яркой игры и отсутствия травм», — говорится в сообщении «Урала».
Чантурия перешел в «Урал» летом 2016 года. До этого футболист выступал за немецкий «Дуйсбург», румынский «ЧФР Клуж», владикавказскую «Аланию» и голландский «Витесс».
В нынешнем сезоне 25 летний полузащитник сыграл 15 минут за «Урал» в матче Кубка России.