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13:05 (мск), источник: Р-Спорт

Грузинский полузащитник Чантурия покидает «Урал»

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» расторг контракт с грузинским полузащитником Григорием Чантурией по обоюдному согласию сторон, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.

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«Чантурия покидает нашу команду. Контракт с футболистом расторгнут по взаимному согласию сторон. Мы благодарим Георгия за время, проведенное в клубе, желаем успехов в продолжении футбольной карьеры, яркой игры и отсутствия травм», — говорится в сообщении «Урала».

Чантурия перешел в «Урал» летом 2016 года. До этого футболист выступал за немецкий «Дуйсбург», румынский «ЧФР Клуж», владикавказскую «Аланию» и голландский «Витесс».

В нынешнем сезоне 25 летний полузащитник сыграл 15 минут за «Урал» в матче Кубка России.

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