Грузинский полузащитник Чантурия покидает «Урал»

«Чантурия покидает нашу команду. Контракт с футболистом расторгнут по взаимному согласию сторон. Мы благодарим Георгия за время, проведенное в клубе, желаем успехов в продолжении футбольной карьеры, яркой игры и отсутствия травм», — говорится в сообщении «Урала».