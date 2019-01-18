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15:28 (мск), источник: ТАСС

Власти Самарской области сменят председателя футбольного клуба «Крылья Советов»

САМАРА, 18 января. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов сменит Дмитрия Шляхтина по посту председателя совета директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом в пятницу сообщил на пресс-конференции губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

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«Я принял решение сменить председателя совета директоров ["Крыльев Советов"]. Председателем совета директоров будет Александр Фетисов, курирующий вице- премьер, он эту тему уже ведет, он в полной мере будет отвечать за клуб», — сказал Азаров.

По словам главы региона, у Шляхтина в настоящее время большая нагрузка на других должностях. «Дмитрий Шляхтин, который сейчас возглавляет клуб, у него, помимо министерских обязанностей, есть еще большая работа в ВФЛА [Всероссийской федерации легкой атлетики], может, руки где-то не доходят разобраться там со всем. Думаю, вполне достойно, что заместитель председателя правительства возглавит наш знаковый клуб», — отметил Азаров.

Губернатор не уточнил, когда произойдет смена председателя совета директоров клуба.

Шляхтин является министром спорта Самарской области и председателем совета директоров «Крыльев Советов» с 2012 года.

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