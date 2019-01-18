«Бенфика» проиграла борьбу «Спортингу» за Думбья. И придумала странную отговорку
История о том, как «Бенфика», не сумев перехватить игрока «Ахмата» у «Спортинга» за сутки до официального объявления, нашла у него проблемы со здоровьем и дисциплиной.
История о том, как «Бенфика», не сумев перехватить игрока «Ахмата» у «Спортинга» за сутки до официального объявления, нашла у него проблемы со здоровьем и дисциплиной.
Лиссабонский клуб
Кстати, представители «львов» воспользовались возможностью пообщаться с агентом Думбьи лично, и тоже провели встречу в отеле, куда его поселила «Бенфика».
Самые забавные события произошли в день, когда Думбья стал игроком «Спортинга». Сначала издание A Bola процитировало источник в «Бенфике», рассказав, почему клуб прекратил борьбу за полузащитника.
Нашлась информация, что футболист якобы провалил медосмотр при переходе в «Ахмат», и его даже отправляли на дополнительное кардиологическое обследование. А еще «Бенфика» отыскала
Но когда «Спортинг» официально объявил о переходе ивуарийца, издание Record, опубликовало документ, подтверждающий, что «Бенфика» все же сделала последнюю попытку перехватить игрока. 15 января «орлы» наняли агента, который должен был провести спешные переговоры с «Ахматом», бельгийца Фредерико Авеллино (интересно, что этот агент в 2005 году работал в компании, обвиненной в организации договорных матчах в Бельгии, в 2014 году он был оправдан). Это подтверждает официальное письмо с подписью президента «Бенфики».
Тем не менее, клуб
Генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров рассказал «СЭ», какие клубы претендовали на полузащитника, и опроверг информацию о проблемах игрока со здоровьем и плохой дисциплине.
— Правда ли, что «Бенфика» также делала предложение по игроку?
— Предложения были не только от «Бенфики», но еще одного клуба из Португалии, а также из Италии и Германии. Мы посоветовались с Думбья и решили, что лучшим вариантом для дальнейшего роста игрока будет «Спортинг». В финансовом плане этот вариант тоже был одним из наиболее привлекательных. К тому же мы получим 25 процентов от стоимости игрока при его последующей продаже. Что же касается «Бенфики», то клуб вышел с предложением, когда мы уже все подписали со «Спортингом», и Думбья уехал на медобследование.
— Португальская пресса написала, что Думбья не сразу прошел медобследование, когда переходил в «Ахмат», и пришлось организовывать дополнительные кардиологические тесты в Мюнхене.
— Это недоразумение. Получилось так, что сначала мы отправили Думбья на обследование в обычную австрийскую клинику. И только потом — в специализированную, в Мюнхен. Никаких ограничений у него не было. Специалисты дали заключение, что он полностью здоров.
— Второй момент — «Бенфика» не взяла игрока, потому что у Думбья якобы были проблемы с дисциплиной. Так ли это?
— Никаких проблем у «Ахмата» с Думбья не возникало. Он очень порядочный, исполнительный, профессиональный молодой человек. И очень быстро влился в команду, он коммуникабельный. Не знаю, откуда берутся такие слухи, у нас никаких проблем не было.