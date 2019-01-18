«Бенфика» проиграла борьбу «Спортингу» за Думбья. И придумала странную отговорку

Источник: Спорт-Экспресс

14 января. Запоздалый ход «Бенфики»

Лиссабонский клуб как-то неожиданно решил составить конкуренцию «Спортингу» в борьбе за 20-летнего Думбья. Ради этого «Бенфика» оплатила агенту игрока, Альфреду Обру, перелет из Парижа в Лиссабон, а также проживание в отеле в центре столицы. И уже утром в понедельник (14 января), провела переговоры, в которых также участвовал некий португальский агент, сообщает Record. Тем не менее, общение завершилось безрезультатно. Во многом из-за суммы трансфера, которую «Спортинг» ранее согласовал с «Ахматом». «Бенфика» не была готова тратить 4,3 миллиона евро, хотя предлагала лучшие условия для самого футболиста. По данным португальских СМИ, Идрисса Думбья будет получать 750 тысяч евро в год. Известно также, что «Спортинг» выплатит 4,3 миллиона частями, первый перевод состоится в мае.

Кстати, представители «львов» воспользовались возможностью пообщаться с агентом Думбьи лично, и тоже провели встречу в отеле, куда его поселила «Бенфика».

Авторизованный агент и провальный медосмотр

Самые забавные события произошли в день, когда Думбья стал игроком «Спортинга». Сначала издание A Bola процитировало источник в «Бенфике», рассказав, почему клуб прекратил борьбу за полузащитника.

Нашлась информация, что футболист якобы провалил медосмотр при переходе в «Ахмат», и его даже отправляли на дополнительное кардиологическое обследование. А еще «Бенфика» отыскала какие-то проблемы с дисциплиной у Думбья в прошлых клубах.

Но когда «Спортинг» официально объявил о переходе ивуарийца, издание Record, опубликовало документ, подтверждающий, что «Бенфика» все же сделала последнюю попытку перехватить игрока. 15 января «орлы» наняли агента, который должен был провести спешные переговоры с «Ахматом», бельгийца Фредерико Авеллино (интересно, что этот агент в 2005 году работал в компании, обвиненной в организации договорных матчах в Бельгии, в 2014 году он был оправдан). Это подтверждает официальное письмо с подписью президента «Бенфики».

Тем не менее, клуб по-прежнему был готов заплатить лишь 2,5 миллиона. И естественно получил отказ от «Ахмата». Новое предложение «Бенфика» сделать уже не успела, так как президент клуба Луиш Фелипе Виейра слишком долго консультировался со скаутами.

Что говорят в «Ахмате»

Генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров рассказал «СЭ», какие клубы претендовали на полузащитника, и опроверг информацию о проблемах игрока со здоровьем и плохой дисциплине.

— Правда ли, что «Бенфика» также делала предложение по игроку?

— Предложения были не только от «Бенфики», но еще одного клуба из Португалии, а также из Италии и Германии. Мы посоветовались с Думбья и решили, что лучшим вариантом для дальнейшего роста игрока будет «Спортинг». В финансовом плане этот вариант тоже был одним из наиболее привлекательных. К тому же мы получим 25 процентов от стоимости игрока при его последующей продаже. Что же касается «Бенфики», то клуб вышел с предложением, когда мы уже все подписали со «Спортингом», и Думбья уехал на медобследование.

— Португальская пресса написала, что Думбья не сразу прошел медобследование, когда переходил в «Ахмат», и пришлось организовывать дополнительные кардиологические тесты в Мюнхене.

— Это недоразумение. Получилось так, что сначала мы отправили Думбья на обследование в обычную австрийскую клинику. И только потом — в специализированную, в Мюнхен. Никаких ограничений у него не было. Специалисты дали заключение, что он полностью здоров.

— Второй момент — «Бенфика» не взяла игрока, потому что у Думбья якобы были проблемы с дисциплиной. Так ли это?