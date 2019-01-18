Ракицкий согласовал контракт с «Зенитом» с зарплатой 2,5 млн евро в год
Защитник «Шахтёра» Ярослав Ракицкий согласовал контракт с «Зенитом» на 3,5 года.
Защитник «Шахтёра» Ярослав Ракицкий согласовал контракт с «Зенитом» на 3,5 года.
Как сообщает Tribuna, по соглашению 29-летний футболист будет получать около € 2,5 млн в год.
Переговоры между клубами продолжаются: «Зенит» предложил за трансфер украинского защитника € 8 млн, «Шахтёр» хочет € 10 млн плюс бонусы.
Ракицкий является воспитанником «Шахтёра» и защищает цвета клуба с 2009 года. За время выступления в составе «горняков» футболист успел шесть раз стать чемпионом Украины и столько же раз завоевать Кубок страны.
В нынешнем сезоне Ракицкий принял участие в 11 матчах украинской