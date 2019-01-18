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18:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Ракицкий согласовал контракт с «Зенитом» с зарплатой 2,5 млн евро в год

Защитник «Шахтёра» Ярослав Ракицкий согласовал контракт с «Зенитом» на 3,5 года.

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Источник: AFP 2019
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Как сообщает Tribuna, по соглашению 29-летний футболист будет получать около € 2,5 млн в год.
Переговоры между клубами продолжаются: «Зенит» предложил за трансфер украинского защитника € 8 млн, «Шахтёр» хочет € 10 млн плюс бонусы.

Ракицкий является воспитанником «Шахтёра» и защищает цвета клуба с 2009 года. За время выступления в составе «горняков» футболист успел шесть раз стать чемпионом Украины и столько же раз завоевать Кубок страны.

В нынешнем сезоне Ракицкий принял участие в 11 матчах украинской Премьер-лиги, в которых забил 1 гол и получил 6 жёлтых карточек. «Шахтёр» после 18 туров располагается на первой строчке в турнирной таблице первенства с 43 очками в активе, на семь очков опережая ближайшего преследователя в лице киевского «Динамо».

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