Ракицкий согласовал контракт с «Зенитом» с зарплатой 2,5 млн евро в год

Источник: AFP 2019

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Как сообщает Tribuna, по соглашению 29-летний футболист будет получать около € 2,5 млн в год.

Переговоры между клубами продолжаются: «Зенит» предложил за трансфер украинского защитника € 8 млн, «Шахтёр» хочет € 10 млн плюс бонусы.

Ракицкий является воспитанником «Шахтёра» и защищает цвета клуба с 2009 года. За время выступления в составе «горняков» футболист успел шесть раз стать чемпионом Украины и столько же раз завоевать Кубок страны.