Издание As включило Смолова в топ-5 форвардов для «Реала». Вы удивлены?

У него не очень хорошо получилось в «Локомотиве», который подписал Смолова летом у «Краснодара» за 9 миллионов евро. «Локо» вылетел из Лиги чемпионов, и, занимая пятое место в чемпионате, вряд ли попадет туда в этом году. Это означает, что клуб упустит жизненно важные доходы, которые могло бы принести выступление в Европе.



У «Локомотива» нет бюджета, чтобы соответствовать другим крупным клубам страны. Это может спровоцировать клуб на распродажу ведущих игроков. Сейчас появляются слухи о том, что один из их лучших футболистов команды, Мануэл Фернандеш, может уйти.



Смолов — очень разносторонний нападающий, который идеально вписывается в философию игры Солари. Несколько месяцев в «Реале» могли бы помочь ему восстановить свой статус основного игрока в российской сборной, который Артем Дзюба отобрал на ЧМ-2018, — говорится в материале As.