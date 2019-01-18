Издание As включило Смолова в топ-5 форвардов для «Реала». Вы удивлены?
Испанское издание As разместило материал с подборкой пяти нападающих, которых мог бы купить «Реал» в зимнее трансферное окно.
Испанское издание As разместило материал с подборкой пяти нападающих, которых мог бы купить «Реал» в зимнее трансферное окно.
В топ-5 форвардов для мадридцев попали Оливье Жиру («Челси»), Радамель Фалькао («Монако»), Бас Дост («Спортинг»), Эмилиано Сала («Нант») и Федор Смолов («Локомотив»).
«Российский нападающий является одним из наиболее подготовленных игроков в списке, он был лучшим бомбардиром РПЛ в сезонах-2015/16 и 2016/17.
У него не очень хорошо получилось в «Локомотиве», который подписал Смолова летом у «Краснодара» за 9 миллионов евро. «Локо» вылетел из Лиги чемпионов, и, занимая пятое место в чемпионате, вряд ли попадет туда в этом году. Это означает, что клуб упустит жизненно важные доходы, которые могло бы принести выступление в Европе.
У «Локомотива» нет бюджета, чтобы соответствовать другим крупным клубам страны. Это может спровоцировать клуб на распродажу ведущих игроков. Сейчас появляются слухи о том, что один из их лучших футболистов команды, Мануэл Фернандеш, может уйти.
Смолов — очень разносторонний нападающий, который идеально вписывается в философию игры Солари. Несколько месяцев в «Реале» могли бы помочь ему восстановить свой статус основного игрока в российской сборной, который Артем Дзюба отобрал на ЧМ-2018, — говорится в материале As.
В ноябре 2017 года авторитетное испанское издание Marca, которое специализируется на информации о мадридском клубе, уже включало Смолова в число