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23:02 (мск), источник: Lenta.Ru

В Испании посчитали Смолова усилением для «Реала»

Журналисты испанской газеты AS внесли нападающего московского «Локомотива» Федора Смолова в список игроков, которые смогли бы усилить игру мадридского «Реала» в атаке.

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Источник: Reuters

В редакции составили шорт-лист из пяти форвардов на случай «экстренной ситуации». Смолов вошел в него наряду с Оливье Жиру («Челси»), Радамелем Фалькао («Монако»), Басом Достом («Спортинг») и Эмилиано Салой («Нант»).

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Журналисты описали россиянина как разностороннего форварда, который отлично впишется в схемы главного тренера «Реала» Сантьяго Солари. «Несколько месяцев в Мадриде помогли бы ему вернуть статус основного нападающего в сборной России, который у него отобрал Артем Дзюба», — заключила AS.

Смолов играет за «Локомотив» с лета 2018 года. В московский клуб он перешел из «Краснодара» за девять миллионов евро. До чемпионата мира, на котором форвард не сумел забить ни одного гола, россиянином интересовались клубы из Англии. В частности, речь шла о переговорах с лондонским «Вэст-Хэмом».

В текущем сезоне на счету Смолова четыре гола в 12 матчах в рамках чемпионата России. Он дважды становился лучшим бомбардиром первенства.

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