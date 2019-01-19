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10:45 (мск), источник: Р-Спорт

«Енисей» подписал контракт с экс-защитником «Томи» Тихим

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Защитник Дмитрий Тихий перешел в красноярский «Енисей», сообщается на официальном сайте футбольного клуба РПЛ.

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Контракт с 26-летним игроком заключен на полтора года.

Ранее Тихий выступал за томскую «Томь», «Луч-Энергию» (Владивосток), «Аланию» (Владикавказ) и «Факел» (Воронеж). В первенстве Футбольной национальной лиги сезона-2018/19 защитник провел 20 матчей, сделал четыре результативные передачи.

«Енисей» в 17 матчах набрал 10 очков и занимает 16-е, последнее, место в турнирной таблице чемпионата России.

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