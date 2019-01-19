Дзюба может перейти в «Эвертон»

По информации источника, главный тренер ливерпульской команды Марку Силва лично заинтересован в услугах российского форварда. Отмечается, что сам Дзюба не против продолжения карьеры в чемпионате Англии. Сообщается, что «Эвертон» готов арендовать игрока, но также не исключается вариант с полноценным трансфером Дзюбы. «Зенит» может пойти на сделку в связи с интересом к одному из футболистов «Эвертона». Действующий контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до июля 2020 года.