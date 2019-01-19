Дзюба может перейти в «Эвертон»
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба может стать игроком «Эвертона», сообщает «RT на русском».
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба может стать игроком «Эвертона», сообщает «RT на русском».
По информации источника, главный тренер ливерпульской команды Марку Силва лично заинтересован в услугах российского форварда. Отмечается, что сам Дзюба не против продолжения карьеры в чемпионате Англии. Сообщается, что «Эвертон» готов арендовать игрока, но также не исключается вариант с полноценным трансфером Дзюбы. «Зенит» может пойти на сделку в связи с интересом к одному из футболистов «Эвертона». Действующий контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до июля 2020 года.
Дзюба перешёл из «Спартака» в «Зенит» в 2015 году. в нынешнем сезона нападающий принял участие в 16 матчах за петербургскую команду в РПЛ, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.