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11:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба может перейти в «Эвертон»

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба может стать игроком «Эвертона», сообщает «RT на русском».

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, главный тренер ливерпульской команды Марку Силва лично заинтересован в услугах российского форварда. Отмечается, что сам Дзюба не против продолжения карьеры в чемпионате Англии. Сообщается, что «Эвертон» готов арендовать игрока, но также не исключается вариант с полноценным трансфером Дзюбы. «Зенит» может пойти на сделку в связи с интересом к одному из футболистов «Эвертона». Действующий контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до июля 2020 года.

Дзюба перешёл из «Спартака» в «Зенит» в 2015 году. в нынешнем сезона нападающий принял участие в 16 матчах за петербургскую команду в РПЛ, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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