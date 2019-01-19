Кононов взял 25 игроков на сбор «Спартака» в Дохе

Источник: РИА "Новости"

Выступающий за молодежную команду «красно-белых» Поплевченков заменит в составе Владислава Терешкина, который в пятницу отправился на сбор со «Спартаком-2».

Всего из Москвы в Доху отправились 25 игроков «Спартака»:

вратари — Александр Максименко, Артем Поплевченков, Александр Селихов и Антон Шитов;.

защитники — Айртон Лукас, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов;.

полузащитники — Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев и Наиль Умяров;.

нападающие — Зе Луиш и Георгий Мелкадзе.

Защитник Самуэль Жиго, хавбеки Фернандо и Софьян Ханни, а также форварды Луис Адриано и Педро Роша провели два выходных дня, предоставленных после сбора в Дубае, не в России и присоединятся к команде непосредственно в Катаре.