Форвард «Локомотива» Эдер может перейти в «Галатасарай» на правах аренды
«Галатасарай» заинтересован в услугах португальского нападающего «Локомотива» Антонио Эдера, сообщает Takvim.
«Галатасарай» заинтересован в услугах португальского нападающего «Локомотива» Антонио Эдера, сообщает Takvim.
По информации источника, турецкий клуб уже на протяжении нескольких дней ведёт переговоры с представителями 31-летнего футболиста. Сообщается, что «Галатасарай» готов предложить «Локомотиву» варинт с арендой португальского форварда.
Эдер перешёл в «Локомотив» из «Лилля» в 2018 году. В нынешнем сезоне португальский нападающий принял участие в 15 матчах за московский клуб в Российской
После 17 туров «Галатасарай» набрал 29 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Локомотив» (28) после 17 туров занимает 5-е место в таблице РПЛ.