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15:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «Локомотива» Эдер может перейти в «Галатасарай» на правах аренды

«Галатасарай» заинтересован в услугах португальского нападающего «Локомотива» Антонио Эдера, сообщает Takvim.

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По информации источника, турецкий клуб уже на протяжении нескольких дней ведёт переговоры с представителями 31-летнего футболиста. Сообщается, что «Галатасарай» готов предложить «Локомотиву» варинт с арендой португальского форварда.

Эдер перешёл в «Локомотив» из «Лилля» в 2018 году. В нынешнем сезоне португальский нападающий принял участие в 15 матчах за московский клуб в Российской Премьер-Лиге, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

После 17 туров «Галатасарай» набрал 29 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Локомотив» (28) после 17 туров занимает 5-е место в таблице РПЛ.

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