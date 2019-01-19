Форвард «Локомотива» Эдер может перейти в «Галатасарай» на правах аренды

По информации источника, турецкий клуб уже на протяжении нескольких дней ведёт переговоры с представителями 31-летнего футболиста. Сообщается, что «Галатасарай» готов предложить «Локомотиву» варинт с арендой португальского форварда.

Эдер перешёл в «Локомотив» из «Лилля» в 2018 году. В нынешнем сезоне португальский нападающий принял участие в 15 матчах за московский клуб в Российской Премьер-Лиге, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.