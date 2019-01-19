Шандор Варга: Семак сказал мне, что хочет усилить 2 позиции

Источник: РИА "Новости"

27-летний защитник имеет контракт с португальским клубом до середины 2023 года, «Спортинг» намерен получить за футболиста около 20 миллионов евро.

— О Ракицком я комментировать ничего не буду, — говорит Варга, — по Акунье готов.

— «Зенит» ищет левого защитника?

— Сергей Семак сказал, что есть две позиции, которые он хотел бы усилить — центральный защитник с левой ногой и левый защитник. Я посмотрел, что у нас есть — Акунья клиент компании, где я работаю, рекомендовал его. Сделали аналитику, начали переговоры. Знаю, что футболист разговаривал с Сергеем и хотел бы перейти. Когда есть обоюдное желание, может получиться переход.

— Что за игрок, как его охарактеризуете?

— На мой взгляд, один из лучших в мире на своей позиции. Суперигрок, футболист сборной Аргентины. Это все-таки уровень.

— Насколько далеко продвинулись переговоры и правда ли, что там ценник «20 миллионов евро+»?

— Не хотелось бы подробно говорить. Но речь идет действительно идет об этих цифрах и переговоры близки к завершению.

— У «Зенита» на этой позиции могут сыграть россияне Набиуллин и Жирков.

— Жирков мне очень нравится, классный игрок. Но какой у него возраст?

— 35 лет.