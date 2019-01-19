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22:26 (мск), источник: Р-Спорт

Дюпин прибыл на сбор «Анжи», Чайковский покинул расположение команды

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Голкипер Юрий Дюпин присоединился к махачкалинскому футбольному клубу «Анжи», который проводит сбор в Кисловодске, полузащитник Игорь Чайковский покинул расположение команды.

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Как отмечается в сообщении на сайте «Анжи», в ближайшее время ожидается приезд на сбор нападающего Ивана Маркелова. Хавбек Константин Савичев находится на просмотре в тульском «Арсенале».

«Дальнейшее выступление (полузащитника) Мохаммеда Рабиу за “Анжи” находится под вопросом, на сегодняшний день его нет в расположении команды», — говорится в сообщении.

«С одной стороны, очень рад после отпуска увидеть близких мне людей и возобновить работу с ними. С другой стороны, мы несем потери и можем не досчитаться еще нескольких футболистов, а каждый игрок сегодня для нас на вес золота. Каждый день ситуация может кардинально измениться как в одну сторону, так и в другую», — отметил главный тренер «Анжи» Магомед Адиев.

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В понедельник «Анжи» проведет товарищеский матч с молодежной командой грозненского «Ахмата». «Еще две игры запланированы на 24 и 28 января, но они пока под вопросом», — отмечается в сообщении.

В декабре теперь уже бывший генеральный директор клуба Олег Флегонтов заявил РИА Новости, что «Анжи» смог уменьшить долг с 300 миллионов рублей до 220 миллионов, но финансовая ситуация в клубе остается стабильно тяжелой.

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