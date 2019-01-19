Дюпин прибыл на сбор «Анжи», Чайковский покинул расположение команды

Как отмечается в сообщении на сайте «Анжи», в ближайшее время ожидается приезд на сбор нападающего Ивана Маркелова. Хавбек Константин Савичев находится на просмотре в тульском «Арсенале».
«Дальнейшее выступление (полузащитника) Мохаммеда Рабиу за “Анжи” находится под вопросом, на сегодняшний день его нет в расположении команды», — говорится в сообщении.
«С одной стороны, очень рад после отпуска увидеть близких мне людей и возобновить работу с ними. С другой стороны, мы несем потери и можем не досчитаться еще нескольких футболистов, а каждый игрок сегодня для нас на вес золота. Каждый день ситуация может кардинально измениться как в одну сторону, так и в другую», — отметил главный тренер «Анжи» Магомед Адиев.
В понедельник «Анжи» проведет товарищеский матч с молодежной командой грозненского «Ахмата». «Еще две игры запланированы на 24 и 28 января, но они пока под вопросом», — отмечается в сообщении.
В декабре теперь уже бывший генеральный директор клуба Олег Флегонтов заявил РИА Новости, что «Анжи» смог уменьшить долг с 300 миллионов рублей до 220 миллионов, но финансовая ситуация в клубе остается стабильно тяжелой.