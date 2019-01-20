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08:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Адиев: «Анжи» несёт потери и может не досчитаться ещё нескольких футболистов

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, как проходят тренировки команды на сборе в Кисловодске.

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Источник: РИА "Новости"

«Нашей основной задачей на первом сборе было понять, в каком составе нам предстоит готовиться ко второй части сезона. Сбор носит втягивающий характер и работа на нем направлена на восстановление физических кондиций игроков, функциональную подготовку. Начиная со второй недели мы планируем приступить к работе над технико-тактическими действиями на поле, больше работать с мячами.

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К сожалению, мы по-прежнему не знаем точно, в каких сочетаниях мы будем работать на втором сборе поэтому в Кисловодске находится большое количество молодёжи. Мы подтягиваем ребят из «дубля» и готовим их к тем нагрузкам, которые предстоит им получить в дальнейшем.

Настроение на сегодняшний день двоякое. С одной стороны, очень рад после отпуска увидеть близких мне людей и возобновить работу с ними. С другой стороны, мы несём потери и можем не досчитаться ещё нескольких футболистов, а каждый игрок сегодня для нас на вес золота. Каждый день ситуация может кардинально измениться как в одну сторону, так и в другую, — приводит слова Адиева пресс-служба клуба.

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