Адиев: «Анжи» несёт потери и может не досчитаться ещё нескольких футболистов
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, как проходят тренировки команды на сборе в Кисловодске.
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, как проходят тренировки команды на сборе в Кисловодске.
«Нашей основной задачей на первом сборе было понять, в каком составе нам предстоит готовиться ко второй части сезона. Сбор носит втягивающий характер и работа на нем направлена на восстановление физических кондиций игроков, функциональную подготовку. Начиная со второй недели мы планируем приступить к работе над
К сожалению, мы
Настроение на сегодняшний день двоякое. С одной стороны, очень рад после отпуска увидеть близких мне людей и возобновить работу с ними. С другой стороны, мы несём потери и можем не досчитаться ещё нескольких футболистов, а каждый игрок сегодня для нас на вес золота. Каждый день ситуация может кардинально измениться как в одну сторону, так и в другую, — приводит слова Адиева