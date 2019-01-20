Адиев: «Анжи» несёт потери и может не досчитаться ещё нескольких футболистов

Источник: РИА "Новости"

«Нашей основной задачей на первом сборе было понять, в каком составе нам предстоит готовиться ко второй части сезона. Сбор носит втягивающий характер и работа на нем направлена на восстановление физических кондиций игроков, функциональную подготовку. Начиная со второй недели мы планируем приступить к работе над технико-тактическими действиями на поле, больше работать с мячами.

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К сожалению, мы по-прежнему не знаем точно, в каких сочетаниях мы будем работать на втором сборе поэтому в Кисловодске находится большое количество молодёжи. Мы подтягиваем ребят из «дубля» и готовим их к тем нагрузкам, которые предстоит им получить в дальнейшем.