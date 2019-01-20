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08:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Скоро вернусь»: как Сейдахмет проводит сборы с «Уфой» после травмы

18-летний нападающий сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет, восстанавливающийся после травмы, скоро вернется на поле, сообщают Vesti.kz.

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Об этом рассказал в очередном выпуске Дневника сборов российского клуба «Уфа», за который выступает. УТС команды проходят на Кипре.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Сейдахмет в ноябре получил травму в расположении сборной Казахстана, столкнувшись с ассистентом главного тренера Кайратом Нурдаулетовым. В итоге игроку пришлось перенести операцию в Германии.

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