«Скоро вернусь»: как Сейдахмет проводит сборы с «Уфой» после травмы
18-летний нападающий сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет, восстанавливающийся после травмы, скоро вернется на поле, сообщают Vesti.kz.
18-летний нападающий сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет, восстанавливающийся после травмы, скоро вернется на поле, сообщают Vesti.kz.
Об этом рассказал в очередном выпуске Дневника сборов российского клуба «Уфа», за который выступает. УТС команды проходят на Кипре.
Напомним, Сейдахмет в ноябре получил травму в расположении сборной Казахстана, столкнувшись с ассистентом главного тренера Кайратом Нурдаулетовым. В итоге игроку пришлось перенести операцию в Германии.