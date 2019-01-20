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17:07 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана отправился с российским клубом на сбор в Катаре

Новичок «Ростова» казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов в составе российского клуба отправился на сбор в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По прибытию в Доху ростовчане провели вечернюю тренировку, в которой принял участие и Зайнутдинов. В первой половине дня команда занималась в тренажерном зале, который находится на территории комплекса Aspire.

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В рамках второго сбора «Ростов» примет участие в коммерческом турнире ФОНБЕТ Кубок Матч Премьер, где встретится с соперниками по российской премьер-лиге — «Спартаком», «Зенитом» и «Локомотивом».

Официально о переходе 20-летнего игрока сборной Казахстана «Ростов» объявил 12 января. Условия контракта с российским клубом не уточняются, но «Астана» сообщила, что футболист сам выкупил свой контракт и отказался от повышения зарплаты ради переезда в Россию.

Казахстанец уже успел дебютировать за «Ростов», правда, пока только в товарищеском матче на первом сборе в Турции. Зайнутдинов вышел во втором тайме и помог ростовчанам обыграть казахстанский клуб «Атырау» (1:0). Однако заявить новичка на РПЛ российский клуб пока не может.

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Зайнутдинов является воспитанником жамбылского футбола. С 2014 по 2016 год он выступал за молодежный состав «Тараза», в составе которого провел 43 матча. В казахстанской премьер-лиге он дебютировал 8 марта 2017 года. Всего за «Тараз» сыграл 27 матчей и забил семь мячей.

В 2018 году Зайнутдинов перешел в «Астану» и помог столичной команде стать чемпионом. В 27 матчах он забил пять мячей. В марте 2018 года дебютировал за сборную Казахстана, проведя шесть матчей в Лиге наций, где сумел отметиться одним голом.

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