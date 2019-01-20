Геркус ушел из «Локомотива» тихо. Но оставил много проблем

Источник: РИА "Новости"

БЕЗ СПОРТИВНОГО ДИРЕКТОРА

Несмотря на то, что в «Локомотиве» сменилось руководство, никакой революции не произошло. Отставка Ильи Геркуса с поста гендиректора клуба планировалась давно. Человек, который его заменит, тоже был известен заранее. На жизни команды это никак не отразилось и вряд ли отразится.

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За одним лишь исключением. Ждать каких-то трансферов от «Локомотива» этой зимой не стоит. Вместе с Геркусом клуб покинул и спортивный директор Эрик Штоффельсхаус, который работал с ним в связке. Незадолго до нового года в прессе мелькала информация о том, что на этом посту немца вскоре заменит Владимир Кузьмичев, ранее возглавлявший клубную академию. Но этого не произошло до сих пор.

С большой долей вероятности «Локомотив» так и продолжит жить без спортивного директора. В клубной системе есть так называемый трансферный комитет, есть скауты, работающие по определенным заданиям, есть главный тренер Юрий Семин, который всегда требует, чтобы ему покупали только тех игроков, которых одобрит он лично, в конце концов, существуют какие-то наработки. Все это в совокупности позволяет как минимум до лета обойтись без спортивного директора.

Но самый главный момент, объясняющий то, что «Локомотив» не проявляет никакой трансферной активности, заключается в банальном отсутствии денег.

Некоторые инсайдеры уже успели сообщить о том, что долги красно-зеленых при Геркусе выросли с 1 миллиарда рублей до 2,5, и совсем скоро клуб ждет вал претензий от УЕФА по линии финансового фэйр-плей.

Не раз появлялась информация о том, что предыдущий гендиректор «Локо» вместе с немецким спортдиром любили попилить на трансферах, в доказательство приводя странные обстоятельства прихода в клуб Мацея Рыбуса. Переход поляка лично заблокировал Штоффельсхаус, хотя изначально был за, а потом все-таки купил его, договорившись при этом «со своими людьми». Эту ситуацию болезненно воспринял Роман Орещук, с которым изначально вели переговоры люди из трансферного комитета «Локомотива».

Геркусу в этом плане вообще припоминают много чего. И переоцененный контракт Ведрана Чорлуки на 4,5 миллиона евро и космические подъемные для Джефферсона Фарфана и его агента (по миллиону евро каждому), и манипуляцию фактами в ситуации с контрактом Мануэла Фернандеша, но говорить только об этом было бы неправильно. В конце концов, за два года под его руководством «Локомотив» выиграл два трофея, вернулся в Лигу чемпионов и поиграл в плей-офф Лиги Европы. С предыдущим руководством железнодорожники за шесть лет не добились практически ничего.

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КЛЮЧЕВАЯ ОШИБКА ГЕРКУСА

Понятно, что Геркус был неидеален. Его тактика заигрывания с болельщиками заведомо ослабляла его позиции. С одной стороны, популистские шаги в виде личной встречи с фанатами, приглашения в клуб Семина, выкупа сектора на «Открытие-Арене» и т. д. создавали ему положительный имидж в болельщицкой среде, с другой, загнали его в ловушку.

Геркус просто не знал, кто такой Юрий Палыч и какое влияние главный тренер будет иметь в клубе. Лоббистов Семина в совете директоров было всегда достаточно. Он воевал за свое место в «Локомотиве» даже когда его там и близко не могло быть — его люди тщательно раскачивали кресло под Смородской и подогревали фанатские протесты.

Поэтому когда Юрий Палыч вернулся в клуб, всем было понятно, что свои позиции он будет всячески укреплять, и Геркус, не совсем знакомый с конъюнктурой, для него не соперник. Семин съедал и не таких.

Илья Леонидович начал свою работу с тактической ошибки. Он был уверен, что Палыч совсем скоро завершит тренерскую карьеру и уйдет сам. А если не уйдет, его можно будет убрать на совете директоров. Результат все знают. В аппаратной борьбе Семин не уступил и сам постепенно подточил авторитет Геркуса.

— У меня были контакты с представителями «Локомотива», но это уже в прошлом. Лишний раз ворошить это не стоит. Виктор Скрипник

Как бы не открещивался теперь уже бывший гендир «Локо» от противостояния с Семиным, оно было. Это подтверждается даже косвенными фактами. Так, например, в интервью «Советскому спорту» факт переговоров с железнодорожниками подтвердил Виктор Скрипник, которого очень хотели видеть в клубе Геркус и Штоффельсхаус:

— У меня были контакты с представителями «Локомотива», но это уже в прошлом. Лишний раз ворошить это не стоит. Разговоры с «Локомотивом» были год или полтора назад, но когда тренер команды выигрывает титулы и решает поставленные задачи, о чем тут можно говорить? Как профессионал я все прекрасно понимаю, — рассказал нынешний главный тренер ФК «Рига».

Это тоже было довольно глупой ошибкой. Делать что-то за спиной Семина в «Локомотиве» невозможно. Он узнал бы в любом случае. Этот момент окончательно восстановил Палыча против Геркуса. Нельзя сказать, что это было настоящей войной. Семин категорически не воспринимал только Штоффельсхауса, а с гендиректором поддерживал рабочие отношения, но всегда гнул свою линию.

Что Геркус сделал правильно, так это то, что не стал доводить ситуацию до абсурда. Когда в чемпионский сезон у «Локомотива» пошло, он прикинулся сторонником Семина и особо не лез в командные дела. Хотя команда прекрасно знала об их разногласиях. Некоторые футболисты даже подтравливали Геркуса, когда он приходил в раздевалку после игр, фразами вроде: «Ничего, что мы сегодня выиграли?».

ПРОСЧЕТ С ТРАНСФЕРАМИ

Семин — неидеальный тренер и сложный человек. Впрочем, простых в спорте и не бывает. Но свое дело Палыч знает. В «Локомотиве» он смог сделать то, что не удавалось огромному количеству тренеров до него — сделать команду единомышленников, которые были бы подчинены одной цели.

Фернандеш, которого предыдущее руководство хотело сгноить в дубле, весной играл со сломанным ребром, Игорь Денисов тренировался как проклятый и стал консолидирующей личностью в раздевалке, подтянулась молодежь, запасные честно пахали и ждали своего шанса.

Геркус понял, что мешать этому процессу нет никакого смысла. У него появился шанс стать самым успешным президентом/гендиректором «Локомотива» в эпоху после Валерия Филатова. Он им воспользовался, вот только с Семиным отношения восстановить уже не получилось бы в любом случае.

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А потом совершил еще одну ошибку, которая, по сути, лишила его места в клубе. Держа в уме доходы от Лиги чемпионов, Геркус со Штоффельсхаусом здорово шиканули в летнее трансферное окно. Понятно, что Гжегож Крыховяк, Бенедикт Хеведес и Федор Смолов — топ-игроки.

Первые двое точно усилили команду, да и Смолов должен заиграть. Но у всех этих ребят большие зарплаты, которые легли тяжелым грузом на клубный бюджет, и разозлили многих игроков, которые не получили премиальных за чемпионство в том объеме, в котором они были обещаны.

Геркус почему-то думал, что «Локомотив» будет много выигрывать в группе ЛЧ и зарабатывать по три миллиона евро за победу, но реальность с его надеждами разошлась кардинально. Железнодорожники выиграли всего один матч, а гендиректор оказался в большом минусе. Учитывая, что сейчас «Локомотиву» нужно будет выкупать Крыховяка за 12 миллионов евро, понятно, откуда берутся слухи о большом дефиците бюджета.

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ЧТО ДЕЛАТЬ КИКНАДЗЕ?

Поэтому в ближайшее время железнодорожники будут обходиться теми, кто есть в наличии. А новый гендиректор Василий Кикнадзе — планировать, как выходить из сложившейся ситуации. Болельщикам «Локомотива» стоит приготовиться, что феерии перед домашними матчами, которая была при Геркусе, больше не будет. На это уходило очень много денег.

Капитан команды Игорь Денисов подписал новый контракт до конца сезона 2019/20, согласившись на понижение зарплаты. История с Фернандешем тоже близка к завершению. Летом он уйдет из «Локомотива» бесплатно. Чтобы этого не случилось, португальцу нужно согласиться играть за еду.

Интересно, что в этой ситуации будет делать Семин. Очевидно, что ему нужен мотивированный Фернандеш. И тут придется как-то договариваться с игроком. Ману провалил несколько матчей подряд в ноябре и сел на лавку, но крест на нем Семин точно не поставил. Отказаться от такого игрока — слишком большая роскошь для нынешнего «Локомотива».

Юрий Палыч всегда подчеркивает, что ему нравится работать со сложными футболистами. Для него эта ситуация — очередной вызов. «Локомотив» будет бороться за чемпионство, поэтому Фернандеш точно получит шанс проявить себя.

Что касается Кикнадзе, то его возможности пока совсем непонятны. Очевидно, что эта кандидатура одобрена Семиным, они знакомы достаточно давно. Кикнадзе с 2013-го входил в совет директоров, а с лета 2018-го — в трансферный комитет. Это человек, полностью посвященный в клубные дела, поэтому с управленческой точки зрения проблем у него возникнуть не должно.

А вот траты придется оптимизировать. И это уже задача действительно серьезная. Если «Локомотив» не попадет в Лигу чемпионов, без гарантированного дохода от еврокубков у клуба точно возникнут проблемы.

Пока же «Локомотив» спокойно начал подготовку к весенней части чемпионата. Все в строю, работают с хорошим настроением. Для железнодорожников самый большой плюс в том, что уход Геркуса никак не отразился на команде, да и не мог в принципе. Семин в свое время оградил футболистов от влияния руководства, поэтому настроения в коллективе после радикальных перемен никак не изменились. Остается только работать и биться. Начать предстоит уже во вторник. Там товарищеский матч против «Зенита», с которым нужно будет сражаться за титул.