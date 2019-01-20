Вы удивитесь, узнав, кто в РПЛ совершил крупнейший исходящий трансфер зимы
Подсказка: это не
Подсказка: это не
Две трети января позади, а российские клубы не торопятся продавать свои игровые активы. То ли самим позарез нужны, то ли — более вероятно — серьёзного спроса нет. За 10 дней до закрытия «окна» в Европе в РПЛ зафиксирован всего один крупный исходящий трансфер. Если вы вполглаза следили последние дни за новостями, то вряд ли угадаете его «автора». По крайней мере — с первой попытки. А между тем для «Ахмата» — да, речь именно о нём — этот переход
Крупнейшие продажи в истории «Ахмата»
1. Идрисса Думбия — «Спортинг» — € 4,3 млн
2. Далер Кузяев — «Зенит» — € 4 млн
3. Лео Жаба — ПАОК — € 2,3 млн
4. Джереми Бокила — «Гуанчжоу» — € 2,2 млн
5. Фёдор Кудряшов — «Ростов» — € 2 млн.
Допускаю, что вы и
Теперь уже можно с уверенностью констатировать, что «Ахмат» сделал прошлым летом крайне удачную инвестицию, пускай поначалу и выглядевшую сомнительной. Больше миллиона евро за африканского ноунейма представлялись достаточно весомой суммой. В пользу приобретения говорила запись о работе в «Андерлехте», самом успешном футбольном предприятии Бельгии. Смущало, что за этот самый «Андерлехт» парень почти не играл. В столицу Чеченской Республики Думбия прибыл транзитом через скромный «Зюлте-Варегем», с которым боролся (успешно) за выживание в
В отличие от многих пришельцев с других континентов, Думбия легко и быстро адаптировался в России. В состав «Ахмата» новичок встал как влитой. В первой части сезона Идрисса пропустил всего один матч, региональное дерби с «Анжи», а из остальных 16 игр 15 начинал в старте.
Сказать, что Думбия
За пять сезонов, включая нынешний, «Ахмат» только раз потратил на трансферы больше, чем заработал — в 2016−17 годах. Следующий чемпионат он завершил с +200 тысяч (спасибо «Зениту» и Кузяеву), а в текущем прибыль «Ахмата» почти вдвое превышает расходы: 3,55 млн против 6,6. Летом грозненцы уступили Лео Жаба ПАОК, а теперь — Думбия «Спортингу». И того, и другого — с «наваром». В случае африканца — более чем трёхкратным! Взяли за 1,25 миллиона — отдали за 4,3. Блеск!
Свежее приобретение Дамиана Шиманьского тоже вполне соответствует новой селекционной политике «Ахмата». Статус — игрок сборной Польши — и возраст (23 года) новобранца позволяют рассчитывать на выгодную перепродажу в будущем. Поучительный пример для региональных клубов, привыкшим просить, а не зарабатывать. Если даже не пытаться — точно ничего не получится.
Олег Лысенко