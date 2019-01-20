Вы удивитесь, узнав, кто в РПЛ совершил крупнейший исходящий трансфер зимы

Источник: РИА "Новости"

Две трети января позади, а российские клубы не торопятся продавать свои игровые активы. То ли самим позарез нужны, то ли — более вероятно — серьёзного спроса нет. За 10 дней до закрытия «окна» в Европе в РПЛ зафиксирован всего один крупный исходящий трансфер. Если вы вполглаза следили последние дни за новостями, то вряд ли угадаете его «автора». По крайней мере — с первой попытки. А между тем для «Ахмата» — да, речь именно о нём — этот переход по-своему исторический. Потому как рекордный — крупнейший в истории клуба! Так выгодно грозненский клуб ещё никого не продавал — ни под старой вывеской, ни под новой. Переход ивуарийского хавбека Идриссы Думбия в «Спортинг» принёс в бюджет «Ахмата» 4,3 млн евро. Отличная и не слишком типичная для футбола России сделка: купить дорого, продать дёшево — вот это по-нашему.

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Крупнейшие продажи в истории «Ахмата»



1. Идрисса Думбия — «Спортинг» — € 4,3 млн

2. Далер Кузяев — «Зенит» — € 4 млн

3. Лео Жаба — ПАОК — € 2,3 млн

4. Джереми Бокила — «Гуанчжоу» — € 2,2 млн

5. Фёдор Кудряшов — «Ростов» — € 2 млн.

Допускаю, что вы и игрока-то такого толком не знаете, а фамилия Думбия у вас вызывает одну-единственную ассоциацию — с форвардом неопределённого возраста из ЦСКА. Ничего удивительного — этот Думбия провёл в РПЛ всего полгода и банально не успел запомниться нейтральному болельщику. Одного гола и одной же результативной передачи маловато для этого будет. Тем более что пришлись они на игры середняков — против, соответственно, «Урала» и «Енисея». Однако время в России колоритный опорник совершенно точно провёл не зря. Переезд в один из самых титулованных клубов Португалии за очень внушительные для обнищавшего отечественного футбола деньги — самое убедительное тому подтверждение.

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Теперь уже можно с уверенностью констатировать, что «Ахмат» сделал прошлым летом крайне удачную инвестицию, пускай поначалу и выглядевшую сомнительной. Больше миллиона евро за африканского ноунейма представлялись достаточно весомой суммой. В пользу приобретения говорила запись о работе в «Андерлехте», самом успешном футбольном предприятии Бельгии. Смущало, что за этот самый «Андерлехт» парень почти не играл. В столицу Чеченской Республики Думбия прибыл транзитом через скромный «Зюлте-Варегем», с которым боролся (успешно) за выживание в Жюпилер-лиге.

В отличие от многих пришельцев с других континентов, Думбия легко и быстро адаптировался в России. В состав «Ахмата» новичок встал как влитой. В первой части сезона Идрисса пропустил всего один матч, региональное дерби с «Анжи», а из остальных 16 игр 15 начинал в старте.

Сказать, что Думбия просто-таки очаровал всех своими игровыми талантами, будет преувеличением. Тем значимее трансферная победа грозненского менеджмента в переговорах с лиссабонскими партнёрами. А их исход только так и следует расценивать — как победу.

Вообще, последнее время трансферную политику «Ахмата» отличает удивительная для обеспеченного клуба взвешенность. Если в конце нулевых — начале десятых он с лёгкостью расходовал на доукомплектацию около 10 миллионов евро за сезон, то теперь ведёт себя на рынке более осмотрительно и дальновидно.

За пять сезонов, включая нынешний, «Ахмат» только раз потратил на трансферы больше, чем заработал — в 2016−17 годах. Следующий чемпионат он завершил с +200 тысяч (спасибо «Зениту» и Кузяеву), а в текущем прибыль «Ахмата» почти вдвое превышает расходы: 3,55 млн против 6,6. Летом грозненцы уступили Лео Жаба ПАОК, а теперь — Думбия «Спортингу». И того, и другого — с «наваром». В случае африканца — более чем трёхкратным! Взяли за 1,25 миллиона — отдали за 4,3. Блеск!

Свежее приобретение Дамиана Шиманьского тоже вполне соответствует новой селекционной политике «Ахмата». Статус — игрок сборной Польши — и возраст (23 года) новобранца позволяют рассчитывать на выгодную перепродажу в будущем. Поучительный пример для региональных клубов, привыкшим просить, а не зарабатывать. Если даже не пытаться — точно ничего не получится.