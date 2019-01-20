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19:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Енисей» сыграл вничью с «Габалой»

«Енисей» разошелся миром в товарищеском матче с «Габалой», встреча завершилась со счетом 2:2.

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Первый тайм прошел без голов, а вот во второй половине встречи команды забили друг другу четыре мяча.

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Сейчас «Енисей» занимается на сборах в Турции. В следующем матче команда Дмитрия Аленичева встретится с румынским «Вииторулом». Матч пройдет в четверг, 24 января.

Товарищеский матч

«Енисей» (Россия) — «Габала» (Азербайджан) — 2:2 (0:0)

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