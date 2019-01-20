«Енисей» сыграл вничью с «Габалой»
«Енисей» разошелся миром в товарищеском матче с «Габалой», встреча завершилась со счетом 2:2.
«Енисей» разошелся миром в товарищеском матче с «Габалой», встреча завершилась со счетом 2:2.
Первый тайм прошел без голов, а вот во второй половине встречи команды забили друг другу четыре мяча.
Сейчас «Енисей» занимается на сборах в Турции. В следующем матче команда Дмитрия Аленичева встретится с румынским «Вииторулом». Матч пройдет в четверг, 24 января.
Товарищеский матч
«Енисей» (Россия) — «Габала» (Азербайджан) — 2:2 (0:0)