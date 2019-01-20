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19:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Коломейцев: Боли уже нет, хочу вернуться в общую группу «Локомотива» в феврале

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о процессе восстановления после травмы и возможных сроках возвращения к тренировкам в общей группе.

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12 октября 2018 года хавбек успешно перенёс операцию на одном из суставов.

«Моё состояние намного лучше, но до ребят ещё далеко. Пока в основном идёт работа на силу, тренажёрный зал, потихоньку бегаю: 5, 10, 15 минут в день. Плюс бассейн. Дискомфорта особо не испытываю, только после бега иногда бывает, когда устаю. Но боли в целом уже нет. Уже проще быть рядом с командой. Поначалу было морально сложнее находиться рядом с полем, но не иметь возможности присоединиться к партнёрам. Сейчас даже пробежаться вокруг поля приятно. Прогнозы по срокам возвращения в общую группу пока не дают, но хочется вернуться к третьему сбору», — сказал Коломейцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Пучковым.

Третий сбор «Локомотив» проведёт в Марбелье (Испания) с 17 по 27 февраля.

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