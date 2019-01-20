Коломейцев: Боли уже нет, хочу вернуться в общую группу «Локомотива» в феврале

«Моё состояние намного лучше, но до ребят ещё далеко. Пока в основном идёт работа на силу, тренажёрный зал, потихоньку бегаю: 5, 10, 15 минут в день. Плюс бассейн. Дискомфорта особо не испытываю, только после бега иногда бывает, когда устаю. Но боли в целом уже нет. Уже проще быть рядом с командой. Поначалу было морально сложнее находиться рядом с полем, но не иметь возможности присоединиться к партнёрам. Сейчас даже пробежаться вокруг поля приятно. Прогнозы по срокам возвращения в общую группу пока не дают, но хочется вернуться к третьему сбору», — сказал Коломейцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Пучковым.