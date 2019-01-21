Стойлов дал совет футболисту сборной Казахстана для удачной карьеры в российском клубе

По мнению болгарского специалиста, у 20-летнего игрока национальной команды есть все шансы заиграть в российской премьер-лиге, хотя он бы предпочел, чтобы футболист еще окреп в своем амплуа до перехода в РПЛ.
«У Бахи есть отличный потенциал. Я думаю, ему требовалось еще немного подучиться специально на позициях полузащитника и под нападающим. Качества есть, думаю, и физика у него нормальная. Еще надо чуть хитрости на этой позиции, иначе у него будут проблемы. Но если он быстро адаптируется к стилю, в который играет “Ростов”, он заиграет на уровне российской премьер-лиги. Таких сложностей, чтобы переживать, что он не будет играть, я не вижу. Многое зависит и от того, сколько будут ему доверять. Потому что он молодой, может одна-две игры пойти так, а следующая по-другому», — сказал Стойлов.
Напомним, Зайнутдинов перешел в «Ростов» в этом месяце, для чего сам выкупил свой контракт у «Астаны» и отказался от повышения зарплаты. Он уже успел дебютировать за за новый клуб в товарищеском матче, однако заявить новичка на РПЛ российский клуб пока не может.