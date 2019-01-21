«Краснодар» интересуется полузащитником польского «Леха»
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российский футбольный клуб «Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику польского «Леха» Дарко Йевтичу, сообщает mozzartsport.com.
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российский футбольный клуб «Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику польского «Леха» Дарко Йевтичу, сообщает mozzartsport.com.
Как отмечает издание, переговоры между клубами о трансфере 25-летнего швейцарского хавбека должны завершиться в ближайшие дни.
По данным польских СМИ, недавно английский «Бирмингем» сделал «Леху» предложение о переходе Йевтича в размере 2,6 миллиона евро.
Йевтич ранее выступал за швейцарский «Базель», австрийский «Ваккер» (Инсбрук), цвета «Леха» защищает с 2014 года.
В текущем сезоне футболист, игравший за сборные Швейцарии различных возрастов, провел 17 матчей за польский клуб во всех турнирах.