Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Милан
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Кьево
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
20.01
Наполи2
Лацио1
Футбол. Зарубежный
20.01
Барселона3
Леганес1
Футбол. Зарубежный
20.01
Сент-Этьен1
Лион2
Все события
Фоторепортажи
16Буря в Израиле. Как Семин поругался с Коштиньей
15А вы помните Кубок Содружества? «Спартак», киевское «Динамо»...
12:31 (мск), источник: Р-Спорт

«Краснодар» интересуется полузащитником польского «Леха»

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российский футбольный клуб «Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику польского «Леха» Дарко Йевтичу, сообщает mozzartsport.com.

Наверх
Источник: Reuters

Как отмечает издание, переговоры между клубами о трансфере 25-летнего швейцарского хавбека должны завершиться в ближайшие дни.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

По данным польских СМИ, недавно английский «Бирмингем» сделал «Леху» предложение о переходе Йевтича в размере 2,6 миллиона евро.

Йевтич ранее выступал за швейцарский «Базель», австрийский «Ваккер» (Инсбрук), цвета «Леха» защищает с 2014 года.

В текущем сезоне футболист, игравший за сборные Швейцарии различных возрастов, провел 17 матчей за польский клуб во всех турнирах.

Лех
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведева рассказала, в какой стране планирует жить
Кокорин отказался от пищи из СИЗО
«К Логинову вопросов не может быть»: IBU вступился за Россию
Скандал-на-Дону. Реакция на возможный перенос матча Кубка России
Биатлонисты Поварницын и Латыпов выступят на этапе в Антхольце
Овечкин: Пришло время собраться и поговорить
Россиянин стал первой звездой матча в НХЛ (видео)
В крушении автобуса с футболистами в Боливии погибли 13 человек
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь