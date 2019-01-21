«Краснодар» интересуется полузащитником польского «Леха»

Источник: Reuters

Как отмечает издание, переговоры между клубами о трансфере 25-летнего швейцарского хавбека должны завершиться в ближайшие дни.

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По данным польских СМИ, недавно английский «Бирмингем» сделал «Леху» предложение о переходе Йевтича в размере 2,6 миллиона евро.

Йевтич ранее выступал за швейцарский «Базель», австрийский «Ваккер» (Инсбрук), цвета «Леха» защищает с 2014 года.