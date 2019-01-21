Бранислав Иванович может перейти в клуб из Катара или Саудовской Аравии

Источник: РИА "Новости"

Как отмечает издание со ссылкой на СМИ Саудовской Аравии, местные клубы готовы предложить 34-летнему сербскому футболисту зарплату в размере от 6 до 8 миллионов евро.

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Трансфер может состояться как в зимнее, так и в летнее трансферное окно.

Иванович перешел в «Зенит» из лондонского «Челси» в феврале 2017 года, подписав контракт на 2,5 года с возможностью продления еще на один год.