Бранислав Иванович может перейти в клуб из Катара или Саудовской Аравии
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Футбольные клубы из Катара, Саудовской Аравии и Китая проявляют интерес к защитнику
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Футбольные клубы из Катара, Саудовской Аравии и Китая проявляют интерес к защитнику
Как отмечает издание со ссылкой на СМИ Саудовской Аравии, местные клубы готовы предложить 34-летнему сербскому футболисту зарплату в размере от 6 до 8 миллионов евро.
Трансфер может состояться как в зимнее, так и в летнее трансферное окно.
Иванович перешел в «Зенит» из лондонского «Челси» в феврале 2017 года, подписав контракт на 2,5 года с возможностью продления еще на один год.
В текущем сезоне он провел 26 матчей за «сине-бело-голубых» во всех турнирах.