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13:23 (мск), источник: Р-Спорт

Бранислав Иванович может перейти в клуб из Катара или Саудовской Аравии

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Футбольные клубы из Катара, Саудовской Аравии и Китая проявляют интерес к защитнику санкт-петербургского «Зенита» Браниславу Ивановичу, сообщает blic.rs.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечает издание со ссылкой на СМИ Саудовской Аравии, местные клубы готовы предложить 34-летнему сербскому футболисту зарплату в размере от 6 до 8 миллионов евро.

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Трансфер может состояться как в зимнее, так и в летнее трансферное окно.

Иванович перешел в «Зенит» из лондонского «Челси» в феврале 2017 года, подписав контракт на 2,5 года с возможностью продления еще на один год.

В текущем сезоне он провел 26 матчей за «сине-бело-голубых» во всех турнирах.

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