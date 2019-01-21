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14:30 (мск), источник: Р-Спорт

Борис Ротенберг продолжит карьеру, несмотря на травму «крестов»

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Борис Ротенберг, получивший повреждение передней крестообразной связки коленного сустава, заявил, что планирует восстановиться от травмы и вернуться на поле.

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Источник: РИА "Новости"

Игрок получил травму 5 декабря в четвертьфинальном матче Кубка России с казанским «Рубином» и спустя несколько дней был прооперирован.

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«Многие люди считают, что Ротенберг заканчивает карьеру. Но история Ротенберга на футбольном поле еще не закончилась. Психологически тяжело и физически. Но, если честно, я сразу принял решение, даже когда на носилках меня уносили с поля, понимал, что обязательно вернусь», — сказал Ротенберг в видеоинтервью, которое опубликовано в официальном канале «Локомотива» в Youtube.

«Травмы — это часть футбола. Я не первый и не последний. Я прекрасно понимаю, что если хочу быть востребованным в таком большом клубе, как “Локомотив”, должен вернуться в два раза сильнее. Спасибо большое ребятам, тренерскому штабу, врачам, массажистам, физиотерапевтам — они очень сильно поддерживают меня, и благодаря им я прямо чувствую, что восстанавливаюсь быстрее», — отметил он.

Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года. В его составе он выиграл чемпионат и Кубок России. В текущем сезоне 32-летний защитник провел за железнодорожников 5 игр.

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