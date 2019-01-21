«Спартак» призвал тренеров и футболистов не попадаться в руки мошенников

«За последние дни многие тренеры и футболисты получили в соцсетях сообщения якобы от начальника “Спартака-2”, где сообщалось о предстоящем в феврале просмотре в команду и в дублирующий состав, а также предлагалось отправлять резюме тренеру-селекционеру красно-белых. ФК “Спартак-Москва” официально заявляет: наш клуб никогда не ведёт поиск игроков подобным образом, а люди, рассылающие такие приглашения, очевидно преследуют корыстные цели. Будьте осторожны, не дайте мошенникам от футбола себя обмануть! Следите за достоверной информацией на нашем сайте и в официальных аккаунтах клуба в соцсетях», — говорится на официальном сайте клуба.