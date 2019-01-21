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14:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» призвал тренеров и футболистов не попадаться в руки мошенников

«Спартак» опубликовал сообщение, в котором предостерёг тренеров и футболистов от возможного обмана со стороны мошенников.

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Источник: РИА "Новости"

«За последние дни многие тренеры и футболисты получили в соцсетях сообщения якобы от начальника “Спартака-2”, где сообщалось о предстоящем в феврале просмотре в команду и в дублирующий состав, а также предлагалось отправлять резюме тренеру-селекционеру красно-белых. ФК “Спартак-Москва” официально заявляет: наш клуб никогда не ведёт поиск игроков подобным образом, а люди, рассылающие такие приглашения, очевидно преследуют корыстные цели. Будьте осторожны, не дайте мошенникам от футбола себя обмануть! Следите за достоверной информацией на нашем сайте и в официальных аккаунтах клуба в соцсетях», — говорится на официальном сайте клуба.

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