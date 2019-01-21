«Спартак» призвал тренеров и футболистов не попадаться в руки мошенников
«Спартак» опубликовал сообщение, в котором предостерёг тренеров и футболистов от возможного обмана со стороны мошенников.
«Спартак» опубликовал сообщение, в котором предостерёг тренеров и футболистов от возможного обмана со стороны мошенников.
«За последние дни многие тренеры и футболисты получили в соцсетях сообщения якобы от начальника “Спартака-2”, где сообщалось о предстоящем в феврале просмотре в команду и в дублирующий состав, а также предлагалось отправлять резюме