«Зенит» требует у ПСЖ 55 млн евро за Паредеса

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Le Parisien, «Зенит» хочет получить от продажи полузащитника Леандро Паредеса как минимум 35 млн евро, а как максимум — 55 млн. 24-летний аргентинец уже дал согласие на переход в «ПСЖ», французскому клубу осталось удовлетворить требование петербургского клуба по сумме компенсации.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Отмечается, что «ПСЖ» также ведет переговоры о покупке полузащитника «Эвертона» и сборной Сенегала Идриссы Гейе. Футболист дал согласие на переход, но «Эвертон» требует 40 млн евро компенсации и сначала хочет найти замену игроку.

Бюджет «ПСЖ» на зимние трансферы ограничен 30 млн евро.