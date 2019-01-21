Юрий Жирков: Полгода без футбола — самый сложный период в моей карьере

«Я думаю, что полгода без футбола — самый сложный период в моей карьере. Передохнуть не получалось, потому что все время надо было заниматься в тренажерном зале и как-то разрабатывать ногу. Это было очень тяжелое время, когда тебе надо бежать, а нога не слушается, все тянет и болит. Я 4−5 месяцев ходил и хромал. Думал, что не смогу бегать, если честно. Я перед Новым годом работал где-то 2,5 недели в общей группе, но все, конечно, не делал. Только какие-то упражнения. Сейчас работаю в общей группе. С Сергеем Богдановичем поговорили. Он сказал, что в первой игре на турнире в Катаре, возможно, предоставит 10−15 минут», — цитирует Жиркова «Матч ТВ».