Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Милан
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Кьево
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
20.01
Наполи2
Лацио1
Футбол. Зарубежный
20.01
Барселона3
Леганес1
Футбол. Зарубежный
20.01
Сент-Этьен1
Лион2
Все события
Фоторепортажи
10Ссора Риксена и Радимова во время матча «Зенита»
8КАМАЗы в пустынях Дакара
15:00 (мск), источник: Советский спорт

Юрий Жирков: Полгода без футбола — самый сложный период в моей карьере

Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал о подготовке ко второй части сезона.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что полгода без футбола — самый сложный период в моей карьере. Передохнуть не получалось, потому что все время надо было заниматься в тренажерном зале и как-то разрабатывать ногу. Это было очень тяжелое время, когда тебе надо бежать, а нога не слушается, все тянет и болит. Я 4−5 месяцев ходил и хромал. Думал, что не смогу бегать, если честно. Я перед Новым годом работал где-то 2,5 недели в общей группе, но все, конечно, не делал. Только какие-то упражнения. Сейчас работаю в общей группе. С Сергеем Богдановичем поговорили. Он сказал, что в первой игре на турнире в Катаре, возможно, предоставит 10−15 минут», — цитирует Жиркова «Матч ТВ».

Напомним, что с 21 по 29 января в Катаре пройдет турнир, в котором примут участие «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов».

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Стекло в ботинки не сыпала, но соперниц подставляла». Медведева разоткрове
Олег Кононов: Контракт с Еременко расторгнут. На эту позицию есть более мол
«К Логинову вопросов не может быть»: IBU вступился за Россию
«Зенит» требует у ПСЖ 55 млн евро за аргентинца
Медведева в Канаду, остальные — в Минск. Там стартует ЧЕ
Овечкин о поражениях: Пришло время собраться и поговорить
«Сибирь» рванет к плей-офф. Превью недели КХЛ
РФС не стал переносить матч Кубка России «Ростов» — «Краснодар»
СМИ: Игроком «Сассуоло» интересуются в «Барселоне»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь