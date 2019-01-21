Юрий Жирков: Полгода без футбола — самый сложный период в моей карьере
Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал о подготовке ко второй части сезона.
Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал о подготовке ко второй части сезона.
«Я думаю, что полгода без футбола — самый сложный период в моей карьере. Передохнуть не получалось, потому что все время надо было заниматься в тренажерном зале и
Напомним, что с 21 по 29 января в Катаре пройдет турнир, в котором примут участие «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов».