Кокорин сравнил россиян со стадом баранов

Источник: РИА "Новости"

Такие слова содержались в его ответе на письмо одного из петербургских болельщиков, которые пишут ему в изолятор. Послание публикует издание «Невские новости».

По поводу мнения народа, не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже. Александр Кокорин

Игрок также заверил, что у него «всё нормально» и он «скоро будет».

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Пострадали чиновник Минпромторга, гендиректор НАМИ и водитель телеведущей Ольги Ушаковой.

Футболистам изначально предъявили обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои». После получения результатов медицинской экспертизы их переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».