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18:23 (мск), источник: Известия

Кокорин сравнил россиян со стадом баранов

Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, который находится в СИЗО «Бутырка» по делу об избиении людей в центре Москвы, сравнил россиян с парнокопытными.

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Источник: РИА "Новости"

Такие слова содержались в его ответе на письмо одного из петербургских болельщиков, которые пишут ему в изолятор. Послание публикует издание «Невские новости».

По поводу мнения народа, не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже.
Александр Кокорин

Игрок также заверил, что у него «всё нормально» и он «скоро будет».

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8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Пострадали чиновник Минпромторга, гендиректор НАМИ и водитель телеведущей Ольги Ушаковой.

Футболистам изначально предъявили обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои». После получения результатов медицинской экспертизы их переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Спортсменам грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время решением суда они находятся в СИЗО «Бутырка». Арест продлен до 8 февраля.

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