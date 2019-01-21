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20:15 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА с разгромным счётом обыграл «Вентспилс» в товарищеском матче

Московский ЦСКА провёл товарищеский матч с латвийским «Вентспилсом». Встреча команд состоялась на стадионе «Пинатар Арена» в Кампоаморе (Испания) и завершилась со счётом 5:0 в пользу «армейцев».

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Источник: РИА "Новости"
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На седьмой минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Абель Эрнандес. Японский форвард Такума Нисимура упрочил преимущество команды Виктора Гончаренко, забив гол на 24-й минуте. Через три минуты третий мяч в ворота латвийской команды отправил нападающий «армейцев» Тимур Жамалетдинов.

На 55-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Вентспилса», который успешно реализовал полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев. В концовке встречи пятый гол забил хавбек московской команды Яка Бийол.

После 17 туров ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В РПЛ следующий матч «армейцы» проведут на выезде с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 3 марта. Что касается «Вентспилса», то клуб занял второе место в завершившемся в ноябре чемпионате Латвии.

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