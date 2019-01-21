ЦСКА с разгромным счётом обыграл «Вентспилс» в товарищеском матче

Источник: РИА "Новости"

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На седьмой минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Абель Эрнандес. Японский форвард Такума Нисимура упрочил преимущество команды Виктора Гончаренко, забив гол на 24-й минуте. Через три минуты третий мяч в ворота латвийской команды отправил нападающий «армейцев» Тимур Жамалетдинов.

На 55-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Вентспилса», который успешно реализовал полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев. В концовке встречи пятый гол забил хавбек московской команды Яка Бийол.