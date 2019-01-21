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22:02 (мск), источник: ТАСС

Костин: ВТБ может взять под полный контроль «Динамо»

ДАВОС, 21 января. /ТАСС/. Банк ВТБ может получить полный контроль над московским футбольным клубом «Динамо». Об этом ТАСС в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее появилась информация о том, что банк в ближайшее время станет основным владельцем клуба и намерен вложить в развитие команды 3 млрд рублей.

«Да, это вполне возможно», — сказал Костин, отвечая на вопрос о возможности банка получить контроль над клубом.

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«Стадион строим. 10 марта будет первая игра — со «Спартаком», — добавил Костин.

ВТБ владел контрольным пакетом акций «Динамо» с апреля 2009 года. В конце декабря 2016 года было объявлено о продаже контрольного пакета ВФСО за символический один рубль, при этом банк остался спонсором динамовских команд, включая футбольную. Согласно контракту, рассчитанному до 31 декабря нынешнего года, ВТБ в год выделяет ФК «Динамо» порядка 1,8 млрд рублей.

Ранее СМИ сообщали, что ВФСО «Динамо» готово продать клуб в том случае, если покупатель погасит обществу долг в размере 5 млрд рублей, который есть у клуба. Бело-голубые в марте вернутся в Петровский парк на «ВТБ Арену — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина», где будут проводить домашние матчи. Ранее они выступали на «Арене-Химки».

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