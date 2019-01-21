Костин: ВТБ может взять под полный контроль «Динамо»

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее появилась информация о том, что банк в ближайшее время станет основным владельцем клуба и намерен вложить в развитие команды 3 млрд рублей.

«Да, это вполне возможно», — сказал Костин, отвечая на вопрос о возможности банка получить контроль над клубом.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

«Стадион строим. 10 марта будет первая игра — со «Спартаком», — добавил Костин.

ВТБ владел контрольным пакетом акций «Динамо» с апреля 2009 года. В конце декабря 2016 года было объявлено о продаже контрольного пакета ВФСО за символический один рубль, при этом банк остался спонсором динамовских команд, включая футбольную. Согласно контракту, рассчитанному до 31 декабря нынешнего года, ВТБ в год выделяет ФК «Динамо» порядка 1,8 млрд рублей.