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22:07 (мск), источник: ТАСС

Гол Глушакова принес «Спартаку» победу над «Ростовом»

ТАСС, 21 января. «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1 в первом матче турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер», который проходит в Катаре.

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Источник: ИТАР-ТАСС

У победителей забитыми мячами отметились Луис Адриано (58-я минута, с пенальти) и Денис Глушаков (90). У проигравших отличился Видар Кьяртанссон (40). На 90-й минуте полузащитник «Ростова» Алексей Ионов не реализовал пенальти.

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«Спартак» набрал три очка и возглавил таблицу турнира. В следующем матче красно-белые 25 января сыграют с петербургским «Зенитом», в тот же день «Ростов» встретится с московским «Локомотивом».

В кубке принимают участие четыре команды из Российской премьер-лиги — «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов». Турнир проходит по круговой системе, в сумме будет проведено шесть матчей. Согласно регламенту, за победу в основное время клуб получает три очка, за победу по пенальти — два, за поражение по пенальти — одно. По ходу первого и второго таймов разрешено по пять замен, в перерыве количество замен свободное.

Матчи проходят на территории спортивного комплекса Aspire в Дохе, общий призовой фонд турнира составляет $200 тыс. Турнир завершится 29 января.

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