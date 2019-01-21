Гол Глушакова принес «Спартаку» победу над «Ростовом»

«Спартак» набрал три очка и возглавил таблицу турнира. В следующем матче красно-белые 25 января сыграют с петербургским «Зенитом», в тот же день «Ростов» встретится с московским «Локомотивом».

В кубке принимают участие четыре команды из Российской премьер-лиги — «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов». Турнир проходит по круговой системе, в сумме будет проведено шесть матчей. Согласно регламенту, за победу в основное время клуб получает три очка, за победу по пенальти — два, за поражение по пенальти — одно. По ходу первого и второго таймов разрешено по пять замен, в перерыве количество замен свободное.