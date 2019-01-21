Гол Глушакова принес «Спартаку» победу над «Ростовом»
ТАСС, 21 января. «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1 в первом матче турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер», который проходит в Катаре.
ТАСС, 21 января. «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1 в первом матче турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер», который проходит в Катаре.
У победителей забитыми мячами отметились Луис Адриано (58-я минута, с пенальти) и Денис Глушаков (90). У проигравших отличился Видар Кьяртанссон (40). На 90-й минуте полузащитник «Ростова» Алексей Ионов не реализовал пенальти.
«Спартак» набрал три очка и возглавил таблицу турнира. В следующем матче
В кубке принимают участие четыре команды из Российской
Матчи проходят на территории спортивного комплекса Aspire в Дохе, общий призовой фонд турнира составляет $200 тыс. Турнир завершится 29 января.