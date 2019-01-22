Кононов: Давайте не будем хвалить Глушакова, он просто делает своё дело

«Выход Глушакова? Давайте не будем хвалить Дениса, он просто делает своё дело , ведь Глушаков — опытный футболист. Понятно, что он капитан команды, он хочет завести партнёров, дать им рабочий и конкретный настрой на победу, только на неё. Это у него есть уже давно. То, что он сегодня забил, — только делает ему честь.

Момент Педро Роши? Ворота не были пустыми, ведь там был игрок, его надо переиграть. Получилось так, что игрок «Ростова» спас. Мы сегодня меняли какие-то определённые позиции, я специально хочу так, ведь я смотрю, на каких позициях использовать игроков. Роша у меня в первый раз сегодня вышел на позиции «десятки» — под нападающим. Обычно он играл слева или справа, поэтому понятно, что дискомфорт мог быть в этой позиции, но сборы и даны для того, чтобы экспериментировать. Мы так и будем продолжать. На тренировках он завершает, тут пока не забивает, но я верю в него, думаю, всё будет хорошо. Что касается Умярова, то, как говорят, два раза обрезал, один получили. Пусть лучше ошибается сейчас, а в сезоне уже не будет ошибаться. На своих ошибках учатся. Мы эти моменты с ним разберём", — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.