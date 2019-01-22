Кононов: Давайте не будем хвалить Глушакова, он просто делает своё дело
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил работу капитана
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил работу капитана
«Выход Глушакова? Давайте не будем хвалить Дениса, он просто делает своё дело, ведь Глушаков — опытный футболист. Понятно, что он капитан команды, он хочет завести партнёров, дать им рабочий и конкретный настрой на победу, только на неё. Это у него есть уже давно. То, что он сегодня забил, — только делает ему честь.
Момент Педро Роши? Ворота не были пустыми, ведь там был игрок, его надо переиграть. Получилось так, что игрок «Ростова» спас. Мы сегодня меняли