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09:23 (мск), источник: Vesti.kz

Еркебулан Сейдахмет впервые сыграл и забил за «Уфу» после травмы

Нападающий российской «Уфы» Еркебулан Сейдахмет принял участие в двухстороннем матче на кипрских сборах, передает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанский форвард впервые сыграл после травмы и отметился голом, удачно сыграв на добивании. В честь этого новый выпуск «Дневника сборов» от «Уфы» получил обложку «Первый гол Лео» — так Сейдахмета называют в команде из-за прозвище «Казахский Месси».

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Ранее Сейдахмет тренировался в отдельной группе, заканчивая процесс реабилитации после травмы. Повреждение форвард получил в ноябре в сборной Казахстана, столкнувшись с ассистентом главного тренера Кайратом Нурдаулетовым. В итоге игроку пришлось перенести операцию в Германии.

На сборах «Уфы» Сейдахмет уже успел попасть в заявку на товарищеский матч с болгарским «Левски» (1:1), но в итоге просидел всю игру на скамейке запасных. Затем форвард пообещал, что скоро вернется на поле.

В следующем матче на кипрских сборах «Уфа» завтра, 23 января, встретится c польским клубом «Висла Плоцк», который в своем чемпионате идет 13-м из 16 команд. По времени Астаны игра начнется в 18:00.

В текущем сезоне РПЛ Сейдахмет провел всего один матч, а еще одну игру сыграл в Кубке. В прошлом сезоне он провел только два матча в РПЛ, при этом получив травму, из-за которой пропустил предсезонку и старт нового чемпионата.

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