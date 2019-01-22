СМИ: Защитник «Ахмата» может перейти в «Ньюкасл»

Главный тренер «сорок» Рафаэль Бенитес ищет усиление на позицию левого защитника. На прошлой неделе он заявил: «(Основной центральный защитник Пол) Дамметт травмирован, поэтому мы должны найти решение проблемы». «Мы занимаемся поиском левого защитника три года», — отметил Бентиес.

Мохаммади, ранее выступавший за иранский «Рах Ахан», перешел в «Терек» (сейчас — «Ахмат») в феврале 2016 года. Всего иранец провел за российскую команду 70 матчей, забил три гола. Сейчас он находится в расположении сборной Ирана, которая участвует в Кубке Азии.