Лебедев: Кокорин сам подписал себе приговор

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Тверской суд Москвы 5 декабря на два месяца продлил арест Кокорина и Павла Мамаева, заключенных под стражу за участие в двух потасовках в столице. Новый год они встретят в СИЗО. Уголовное дело возбуждено по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». Санкция только статьи «хулиганство» предполагает до семи лет заключения.

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Лебедев опубликовал в своем блоге в «Живом Журнале» текст письма Кокорина одному из болельщиков «Зенита», отметив, что нападающий совсем не раскаивается в содеянном. «Всё нормально. Скоро буду. По поводу мнения народа — не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже», — написал Кокорин поклоннику петербургского клуба.

«Кокорину стыдно за “мнение народа”, а народ в его представлении — “стадо баранов”. Неудивительно, что он и раньше был персонажем скандальной хроники. Это главная беда многих добившихся успеха футболистов — презрение к людям, отсутствие элементарного чувства меры, непонимание, что спортивный успех не отменяет необходимости соблюдать правила приличия, не говоря уже о законе в целом», — отметил Лебедев.