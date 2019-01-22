Федор Чалов подписал новый контракт с ЦСКА
ТАСС, 22 января. Российский нападающий Федор Чалов подписал новый контракт с футбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщает
ТАСС, 22 января. Российский нападающий Федор Чалов подписал новый контракт с футбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщает
Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до окончания сезона-2021/22.
Чалов является воспитанником столичного клуба, за основную команду он выступает с 2016 года. Форвард провел за армейцев 73 матча, в которых забил 24 гола.
В текущем розыгрыше чемпионата России Чалов является лучшим бомбардиром, забив 9 голов.
В составе ЦСКА Чалов является обладателем Суперкубка России 2018 года.