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12:59 (мск), источник: ТАСС

Федор Чалов подписал новый контракт с ЦСКА

ТАСС, 22 января. Российский нападающий Федор Чалов подписал новый контракт с футбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до окончания сезона-2021/22.

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Чалов является воспитанником столичного клуба, за основную команду он выступает с 2016 года. Форвард провел за армейцев 73 матча, в которых забил 24 гола.

В текущем розыгрыше чемпионата России Чалов является лучшим бомбардиром, забив 9 голов.

В составе ЦСКА Чалов является обладателем Суперкубка России 2018 года.

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