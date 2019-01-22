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13:16 (мск), источник: Р-Спорт

«Ахмат» сыграл вничью с «Гонведом» в товарищеском матче

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» разошлись миром с венгерским «Гонведом» в контрольном матче на сборе в Турции.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 1:1, в составе российской команды гол забил Аблае Мбенг.

«Ахмат» после 17 проведенных матчей занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 23 очка.

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