«Ахмат» сыграл вничью с «Гонведом» в товарищеском матче
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» разошлись миром с венгерским «Гонведом» в контрольном матче на сборе в Турции.
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» разошлись миром с венгерским «Гонведом» в контрольном матче на сборе в Турции.
Встреча, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 1:1, в составе российской команды гол забил Аблае Мбенг.
«Ахмат» после 17 проведенных матчей занимает восьмое место в турнирной таблице Российской