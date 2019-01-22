Вилюш пропустит до полугода из-за травмы колена
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Защитник «Ростова» Мацей Вилюш выбыл на срок от четырех до шести месяцев
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Защитник «Ростова» Мацей Вилюш выбыл на срок от четырех до шести месяцев
Польский футболист получил повреждение в матче с московским «Спартаком» в рамках турнира Кубок Матч Премьер, который проходит в Катаре.
Встреча состоялась в понедельник и завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых».
«У Вилюша диагностирован разрыв крестообразных связок. Защитник уже прошел медобследование и в ближайшее время будет прооперирован. Восстановление составит от четырех до шести месяцев. Клуб окажет всю возможную помощь и поддержку Мацею», — говорится в сообщении.
В текущем сезоне Вилюш провел 17 матчей за «Ростов» во всех турнирах.