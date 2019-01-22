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14:15 (мск), источник: Р-Спорт

Вилюш пропустит до полугода из-за травмы колена

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Защитник «Ростова» Мацей Вилюш выбыл на срок от четырех до шести месяцев из-за разрыва крестообразных связок коленного сустава, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Польский футболист получил повреждение в матче с московским «Спартаком» в рамках турнира Кубок Матч Премьер, который проходит в Катаре.

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Встреча состоялась в понедельник и завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых».

«У Вилюша диагностирован разрыв крестообразных связок. Защитник уже прошел медобследование и в ближайшее время будет прооперирован. Восстановление составит от четырех до шести месяцев. Клуб окажет всю возможную помощь и поддержку Мацею», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне Вилюш провел 17 матчей за «Ростов» во всех турнирах.

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