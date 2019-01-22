Российский клуб назвал причину расставания с сербским новичком «Кайрата»
Директор российского «Енисея» Денис Рубцов прокомментировал решение о расторжении контракта с защитником Раде Дугаличем, который недавно перешел в алматинский «Кайрат».
Директор российского «Енисея» Денис Рубцов прокомментировал решение о расторжении контракта с защитником Раде Дугаличем, который недавно перешел в алматинский «Кайрат».
«Разрыв контракта с Дугаличем — это решение тренерского штаба. Дмитрий Аленичев представил мне список из пяти игроков, с которыми хочет расстаться. В нем, в том числе, была фамилия Дугалича. Я просто донес до него это решение», — рассказал Рубцов.
В нынешнем сезоне РПЛ Дугалич провел за красноярскую команду 15 матчей и забил один гол.
«Енисей» с десятью очками после 17 туров идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице.
19 января «Кайрат» официально объявил о переходе Дугалича. Контракт с 26-летним защитником рассчитан на два года.