Российский клуб назвал причину расставания с сербским новичком «Кайрата»

«Разрыв контракта с Дугаличем — это решение тренерского штаба. Дмитрий Аленичев представил мне список из пяти игроков, с которыми хочет расстаться. В нем, в том числе, была фамилия Дугалича. Я просто донес до него это решение», — рассказал Рубцов.