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14:50 (мск), источник: Vesti.kz

Российский клуб назвал причину расставания с сербским новичком «Кайрата»

Директор российского «Енисея» Денис Рубцов прокомментировал решение о расторжении контракта с защитником Раде Дугаличем, который недавно перешел в алматинский «Кайрат».

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«Разрыв контракта с Дугаличем — это решение тренерского штаба. Дмитрий Аленичев представил мне список из пяти игроков, с которыми хочет расстаться. В нем, в том числе, была фамилия Дугалича. Я просто донес до него это решение», — рассказал Рубцов.

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В нынешнем сезоне РПЛ Дугалич провел за красноярскую команду 15 матчей и забил один гол.

«Енисей» с десятью очками после 17 туров идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице.

19 января «Кайрат» официально объявил о переходе Дугалича. Контракт с 26-летним защитником рассчитан на два года.

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